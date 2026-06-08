Home > उत्तर प्रदेश > ‘रातों-रात मुसलमान नहीं बना’, आयुष मलिक ने बताया कैसे हुआ चांदनी से प्यार, निकाह के बाद साथ रहने पर किया बड़ा खुलासा

‘रातों-रात मुसलमान नहीं बना’, आयुष मलिक ने बताया कैसे हुआ चांदनी से प्यार, निकाह के बाद साथ रहने पर किया बड़ा खुलासा

Ayush Malik on Islam Conversion: आयुष मलिक ने अपने इस्लाम कबूल करने, चांदनी कुरैशी से मुलाकात और कैसे दोनों ने शादी की इस पर खुलकर बात की है. यह दोनों साथ रहते है या नहीं इस पर भी आयुष ने बड़ा खुलासा किया है.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 5:26:03 PM IST

आयुष मलिक ने बताया निकाह के बाद साथ रहती हैं चांदनी या नहीं
आयुष मलिक ने बताया निकाह के बाद साथ रहती हैं चांदनी या नहीं


Ayush Malik Statement on Marriage: शामली में दवा करोबारी  देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक, जिन्होंने चांदनी कुरैशी से प्यार होने के बाद उनसे निकाह किया ने खुलकर यह बात मानी हैं कि वह मुसलमान बन गए है. मीडिया से बात करते हुए आयुष जो अब मोहम्मद अली उर्फ रहमान बन चुके हैं, ने अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी का विरोध किया है.

इस दौरान आयुष मलिक ने अपने इस्लाम कबूल करने, चांदनी कुरैशी से मुलाकात और कैसे दोनों ने शादी की इस पर खुलकर बात की है. यह दोनों साथ रहते है या नहीं इस पर भी आयुष ने बड़ा खुलासा किया है. 

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कैसे हुई आयुष मलिक की चांदनी कुरैशी से मुलाकात?

आयुष मलिक ने कहा कि मैं कई सालों से मुस्लिम धर्म से प्रभावित था और उससे जुड़ी किताबें पढ़ता था. इसी दौरान, शामली के एक फिजियोथेरेपी सेंटर में मेरी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई. हम दोस्त बन गए और हमारी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. मैंने शादी का प्रस्ताव रखा, हालांकि शुरू में वह हिचकिचा रही थीं. काफी मनाने के बाद वह आखिरकार मान गईं, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्हें जेल भेज दिया गया.

आयुष मलिक ने आगे कहा कि प्यार के लिए कई लोगों ने अपना धर्म बदला है, इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया. धर्म बदलने के लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला. मेरा परिवार थोड़ा परेशान है; वे चाहते हैं कि मैं हिंदू ही बना रहूं. मैंने उनसे कहा कि मैं अभी भी आपका ही हूं; सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान बन गया हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब आपका नहीं रहा.

मैं रातों-रात मुसलमान नहीं बना- आयुष

आयुष मलिक ने कहा कि मैं रातों-रात मुसलमान नहीं बना; मैंने धीरे-धीरे इस्लाम को समझा और अपनाया. पाकिस्तानी इस्लामिक विद्वान डॉ. इसरार अहमद के भाषण सुनने के लिए मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला; मैंने खुद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो देखे. बहुत कम लोग डॉ. इसरार की शिक्षाओं पर सवाल उठाते हैं. मुझे उनकी बातें प्रभावशाली लगीं, इसलिए मैंने उन्हें नियमित रूप से सुनना शुरू कर दिया.

आयुष मलिक ने साफ कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया था और अब उन पर हिंदू धर्म में लौटने का दबाव डाला जा रहा है. उनका कहना है कि वह किसी भी हाल में अपने पुराने धर्म में वापस नहीं जाएंगे. आयुष का दावा है कि उन्होंने लगभग 12 साल पहले स्वेच्छा से इस्लाम अपनाया था, हालांकि उस समय उन्होंने यह बात अपने परिवार से छिपाकर रखी थी. वह बताते हैं कि चूंकि उनकी बहनें अविवाहित थीं, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि उनके फैसले का परिवार पर कोई असर पड़े; इसलिए, उसने अपना धर्म परिवर्तन सार्वजनिक नहीं किया.

‘चार साल पहले चांदनी से शादी की’- आयुष

युवक ने बताया कि उसने लगभग चार साल पहले इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार चांदनी से निकाह किया. उसने अपनी बहनों की शादी हो जाने के बाद ही अपने परिवार को धर्म परिवर्तन और शादी के बारे में बताया. आयुष का कहना है कि अब वह मोहम्मद अली के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है और इसी नाम से अपने सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया में है.

पत्नी के साथ रहने पर आयुष ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आयुष मलिक उर्फ़ मोहम्मद अली का कहना है कि अगर कोई इस्लाम अपनाता है, तो उसे इसके नियमों का सख्ती से पालन करना होता है, जिसमें दिन में पांच बार नमाज पढ़ना भी शामिल है. हालांकि चांदनी और मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हम साथ नहीं रहते थे. जब साथ रहने की बात आई तो मेरा परिवार परेशान हो गया. मैंने इस साल फरवरी में अपने परिवार को बताया कि मैंने इस्लाम अपना लिया है.

Tags: ayush malik conversionChandni QureshiShamli newsuttar pradesh
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