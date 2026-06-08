धर्मांतरण विवाद पर आयुष मलिक ने खोले कई राज, बताया कैसे बढ़ी इस्लाम में रुचि, जानिए क्यों बदला धर्म

Ayush Malik Conversion: उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के धर्मांतरण का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस पूरे विवाद के बीच आयुष मलिक, जिसने इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया है, सामने आया और अपने धर्म परिवर्तन को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी. उसने कहा कि उसका यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था और समझ का परिणाम है, न कि किसी दबाव, प्रलोभन या साजिश का हिस्सा.

दस्तावेजों में अब भी आयुष, लेकिन मानता है मोहम्मद अली

आयुष ने बताया कि सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में उसका नाम अभी भी आयुष मलिक ही दर्ज है. हालांकि, इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसने अपने लिए मोहम्मद अली नाम चुना. उसके मुताबिक धर्म परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह कई वर्षों तक चली एक वैचारिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का नतीजा था.

ऐसे बढ़ी इस्लाम में रुचि

आयुष ने बताया कि वर्ष 2018 में कंधे की चोट के इलाज के दौरान उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई थी. इलाज के सिलसिले में दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और इसी दौरान उसे इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला. धीरे-धीरे उसकी रुचि इस्लामिक विचारों और धार्मिक शिक्षाओं की ओर बढ़ने लगी. आयुष के अनुसार उसने इस्लाम को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया. वह विभिन्न देशों के इस्लामिक विद्वानों और मौलानाओं के व्याख्यान सुनता था. विशेष रूप से डॉक्टर इसरार अहमद के भाषणों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला. उसने कहा कि कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी बातों को समझने के बाद उसका झुकाव इस्लाम की ओर बढ़ता गया.

धर्म परिवर्तन को बताया व्यक्तिगत

आयुष का कहना है कि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा कराया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर होने वाला बदलाव है. उसने कहा कि कोई मौलवी या धार्मिक व्यक्ति किसी को मजबूर करके धर्म नहीं बदलवा सकता. इंसान स्वयं अध्ययन, विचार और समझ के आधार पर अपनी आस्था का रास्ता चुनता है. धर्मांतरण विवाद के बीच आयुष ने यह भी खुलासा किया कि उसका और चांदनी कुरैशी का निकाह करीब चार साल पहले हो चुका है. उसने स्पष्ट किया कि यह फैसला भी दोनों की आपसी सहमति और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा विषय था.