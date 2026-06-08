Home > उत्तर प्रदेश > धर्मांतरण विवाद पर आयुष मलिक ने खोले कई राज, बताया कैसे बढ़ी इस्लाम में रुचि, जानिए क्यों बदला धर्म

धर्मांतरण विवाद पर आयुष मलिक ने खोले कई राज, बताया कैसे बढ़ी इस्लाम में रुचि, जानिए क्यों बदला धर्म

Ayush Malik Conversion: शामली के कारोबारी परिवार से जुड़े आयुष मलिक ने धर्मांतरण विवाद के बीच दावा किया है कि उसने किसी दबाव, लालच या साजिश के तहत नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत आस्था और अध्ययन के आधार पर इस्लाम स्वीकार किया. उसने बताया कि 2018 में चांदनी कुरैशी से मुलाकात के बाद उसकी इस्लाम में रुचि बढ़ी और चार साल पहले दोनों का निकाह भी हो चुका है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 4:14:21 PM IST

आयुष मलिक ने बताई इस्लाम अपनाने की वजह
आयुष मलिक ने बताई इस्लाम अपनाने की वजह


Ayush Malik Conversion: उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति कारोबारी के बेटे आयुष मलिक के धर्मांतरण का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस पूरे विवाद के बीच आयुष मलिक, जिसने इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया है, सामने आया और अपने धर्म परिवर्तन को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी. उसने कहा कि उसका यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था और समझ का परिणाम है, न कि किसी दबाव, प्रलोभन या साजिश का हिस्सा.

दस्तावेजों में अब भी आयुष, लेकिन मानता है मोहम्मद अली

आयुष ने बताया कि सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में उसका नाम अभी भी आयुष मलिक ही दर्ज है. हालांकि, इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसने अपने लिए मोहम्मद अली नाम चुना. उसके मुताबिक धर्म परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह कई वर्षों तक चली एक वैचारिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का नतीजा था.

ऐसे बढ़ी इस्लाम में रुचि

 
आयुष ने बताया कि वर्ष 2018 में कंधे की चोट के इलाज के दौरान उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई थी. इलाज के सिलसिले में दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और इसी दौरान उसे इस्लाम के बारे में जानने का अवसर मिला. धीरे-धीरे उसकी रुचि इस्लामिक विचारों और धार्मिक शिक्षाओं की ओर बढ़ने लगी. आयुष के अनुसार उसने इस्लाम को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया. वह विभिन्न देशों के इस्लामिक विद्वानों और मौलानाओं के व्याख्यान सुनता था. विशेष रूप से डॉक्टर इसरार अहमद के भाषणों ने उस पर गहरा प्रभाव डाला. उसने कहा कि कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद के जीवन से जुड़ी बातों को समझने के बाद उसका झुकाव इस्लाम की ओर बढ़ता गया.
 

धर्म परिवर्तन को बताया व्यक्तिगत

 
आयुष का कहना है कि धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा कराया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर होने वाला बदलाव है. उसने कहा कि कोई मौलवी या  धार्मिक व्यक्ति किसी को मजबूर करके धर्म नहीं बदलवा सकता. इंसान स्वयं अध्ययन, विचार और समझ के आधार पर अपनी आस्था का रास्ता चुनता है. धर्मांतरण विवाद के बीच आयुष ने यह भी खुलासा किया कि उसका और चांदनी कुरैशी का निकाह करीब चार साल पहले हो चुका है. उसने स्पष्ट किया कि यह फैसला भी दोनों की आपसी सहमति और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा विषय था.
 

संपत्ति और लालच के आरोपों को किया खारिज

 
आयुष ने उन आरोपों को भी नकार दिया जिनमें धर्म परिवर्तन को संपत्ति या आर्थिक हितों से जोड़कर देखा जा रहा है. उसने कहा कि उनके कारोबार में पहले भी मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे और आज भी काम कर रहे हैं. चांदनी के परिवार का उनके व्यापार या संपत्ति से कोई संबंध नहीं रहा है.
 

यूट्यूब से मिली धार्मिक जानकारी, बढ़ी दिलचस्पी

 
आयुष ने बताया कि एक समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसका रक्तचाप बढ़ गया था. उसी दौरान यूट्यूब पर धार्मिक वीडियो देखते हुए उसकी इस्लाम में रुचि बढ़ी. उसने पैगंबर मोहम्मद के जीवनऔर इस्लामिक शिक्षाओं का अध्ययन किया और कई बातों को अपने जीवन में  अपनाया.
 

अब दोबारा धर्म बदलने का बनाया जा रहा दबाव

 
आयुष का दावा है कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन अब उस पर दोबारा हिंदू धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है. उसका कहना है कि धर्म और आस्था से जुड़ा फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार धर्म चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. शामली का यह धर्मांतरण मामला अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है. एक तरफ परिवार और समाज के कुछ लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आयुष लगातार इसे अपनी व्यक्तिगत आस्था और सोच का निर्णय बता रहा है.

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Tags: ayush malik conversionmohammad ali ayush malikshamli conversion case
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