Home > उत्तर प्रदेश > ‘इस्लाम मैंने मर्जी से अपनाया, चांदनी से किया निकाह’, अब Ayush Malik को मिली राहत; और बाप को लगाई फटकार

‘इस्लाम मैंने मर्जी से अपनाया, चांदनी से किया निकाह’, अब Ayush Malik को मिली राहत; और बाप को लगाई फटकार

Ayush Malik Dharmantran Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शामली के 31 साल के आयुष मलिक को, जिसने कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया है, अपनी पसंद की जगह पर रहने की आज़ादी दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी बड़े के धर्म, रहने की जगह और शादी के फ़ैसलों को परिवार की आपत्तियों से नहीं बदला जा सकता.

By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 12:46:05 PM IST

ayush malik conversion case
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Ayush Malik Dharmantran Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शामली के 31 साल के आयुष मलिक को, जिसने कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया है, अपनी पसंद की जगह पर रहने की आज़ादी दी है. कोर्ट ने कहा कि किसी बड़े के धर्म, रहने की जगह और शादी के फ़ैसलों को परिवार की आपत्तियों से नहीं बदला जा सकता. जस्टिस संदीप जैन ने बुधवार को यह आदेश एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मलिक, जिसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया था, उसको उसके धर्म बदलने के बाद उसके परिवार ने गैर-कानूनी तरीके से कैद कर रखा था.

आखिर क्या था मामला ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली के आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में परिवार ने आरोप लगाया था कि आयुष को चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने दबाव में डालकर इस्लाम कबूल कराया, जबकि आयुष ने स्वयं कहा कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया था. जून 2026 में फिर हिंदू धर्म में लौटने की बात कह चुके थे, लेकिन सितंबर 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है और चांदनी से विवाह करना चाहते हैं. कोर्ट ने उन्हें बालिग मानते हुए धर्म, रहने की जगह और जीवनसाथी चुनने की उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता दी और उन्हें मुक्त कर दिया. 

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क्या बोला कोर्ट 

कोर्ट ने कहा कि मलिक ने साफ़ तौर पर कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया है और उसका फ़ैसला किसी धमकी, ज़बरदस्ती, गलत असर या दबाव से नहीं लिया गया था. बेंच ने कहा, “ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिससे यह कोर्ट कॉर्पस द्वारा कोर्ट के साथ बातचीत के दौरान दिए गए बयान पर यकीन न करे.” कोर्ट ने कहा कि मलिक की पर्सनल लिबर्टी पर रोक जारी रखने का कोई कानूनी कारण नहीं है, क्योंकि उसने कोर्ट के सामने अपनी इच्छा ज़ाहिर की थी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी और जिसके साथ भी रहना हो, अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने की इजाज़त दी जाए, और कानून के हिसाब से अपनी शादी के रिश्ते के बारे में सही फ़ैसला लेने दिया जाए.

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पिता ने धर्म बदलने का विरोध किया

कोर्ट को बताया गया कि मलिक ने 2014 में इस्लाम अपना लिया था और धर्म के ज़रूरी रीति-रिवाजों का पालन कर रहा था. उसने बेंच को बताया कि उसका फ़ैसला उसके माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को मंज़ूर नहीं है. मलिक ने एक मुस्लिम महिला चांदनी कुरैशी से शादी करने का इरादा भी ज़ाहिर किया, और आरोप लगाया कि 4 जून से उसे धमकियाँ दी जा रही हैं और उसके घर में गैर-कानूनी तरीके से रखा गया है. उसके पिता, देवराज सिंह मलिक ने अपने बेटे की बात का विरोध करते हुए दावा किया कि वह कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था या उसका ब्रेनवॉश हो गया था और उसने अपनी मर्ज़ी से धर्म नहीं बदला था. कोर्ट ने कहा कि पिता की अपने बेटे की भलाई की चिंता समझ में आती है, लेकिन यह एक ऐसे एडल्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ऑटोनॉमी को ओवरराइड नहीं कर सकता जो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले खुद ले सकता है.

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Tags: ayush malikconversion casehome-hero-pos-6UP News
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