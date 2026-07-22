2 बड़े फैसले कौन से हैं? जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिए गए, सीईओ को लेकर अगली मीटिंग में होगी चर्चा

Ram Mandir Trust Meeting: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई. इसमें कई बड़े मुद्दों और मौजूदा कमियों पर चर्चा की गई. यह तय किया गया कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा, जबकि CEO का चुनाव एक महीने में होगा. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि एक धार्मिक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष के तौर पर गोविंद देवगिरी को नियुक्त किया गया है.

इस समिति में वासुदेवानंद सरस्वती, विश्वप्रसन्न तीर्थ, दिनेन्द्र दास, कमलनयन दास, राजकुमार दास, रामानन्द दास और मिथिलेश नंदिनी शरण शामिल हैं.

बैंकिंग कामकाज को लेकर जताया गया असंतोष

इस बैठक में बैंकिंग कामकाज को लेकर असंतोष जताया गया; एक वित्तीय समिति इस मामले की समीक्षा करेगी और फैसला लेगी. मंदिर का प्रबंधन सामूहिक नेतृत्व में किया जाएगा और पुजारियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. लगभग ढाई घंटे चली इस बैठक में राम मंदिर से जुड़े प्रशासनिक इंतजामों और संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा हुई. कृष्ण मोहन फिलहाल कार्यवाहक महासचिव बने रहेंगे. नए महासचिव और CEO के बारे में घोषणा 2 सितंबर को होने वाली अगली बैठक में की जा सकती है.

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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक

चढ़ावे की चोरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुधवार को दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू हुई. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि चर्चा मुख्य रूप से नए महासचिव की नियुक्ति, ट्रस्टी के तीन खाली पदों को भरने और मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति पर केंद्रित रही. इस विशेष बैठक के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास ‘मणिराम छावनी’ पर ट्रस्ट की नियमित बैठक हुई.

सीईओ के लिए कितने आवेदन आए?

ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर ट्रस्टी मंगलवार को ही अयोध्या पहुंच गए थे, जबकि कुछ सदस्य दिल्ली और लखनऊ से डिजिटल रूप से बैठक में शामिल हुए. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि सीईओ का चुनाव एक महीने बाद होना है. ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन मंगाए थे. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2,500 से 5,500 के बीच आवेदन मिले हैं, हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.

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