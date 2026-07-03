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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, रिमांड में अविनाश शुक्ला ने बताया कहां और कैसे होता था पैसों का बंटवारा

Ram Mandir News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने कई अहम खुलासे किए हैं. जानिए कैसे होता था पैसों का बंटवारा, पुलिस को क्या-क्या मिला और जांच कहां तक पहुंची.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 3, 2026 7:21:42 PM IST

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा


Ayodhya Donation Theft Case: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला ने पूछताछ में कथित तौर पर चोरी की रकम के बंटवारे, उसे छिपाने और निवेश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. पुलिस अब इन जानकारियों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
 
शुक्रवार सुबह पुलिस अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर कौशलपुरी स्थित योगा सेंटर समेत कई स्थानों पर पहुंची. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नकदी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, बरामद सामग्री की जांच की जा रही है और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.

अयोध्या के बाहर होती थी रकम की गिनती

जांच एजेंसियों के अनुसार, शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि कथित तौर पर दानपात्र से निकाली गई रकम को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता था. सूत्रों के मुताबिक, सप्ताह में एक दिन अयोध्या जिले के बाहर पूरी रकम की गिनती की जाती थी. इसके बाद कथित तौर पर संबंधित लोगों के बीच धन का बंटवारा किया जाता था. जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन खरीद और अन्य निवेश के लिए अलग-अलग माध्यमों से भुगतान किए जाते थे ताकि लेनदेन पर आसानी से संदेह न हो.

 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास होता था बंटवारा

पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वह स्थान भी दिखाया, जहां कथित तौर पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था. पुलिस के अनुसार, यह जगह 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास बताई गई है. जांच में सामने आए नामों के अनुसार, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडेय, टीनू यादव समेत कुल आठ लोगों के बीच पैसों का बंटवारा होने की बात सामने आई है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वहां से कुछ महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किया है.

प्रतापगढ़ में खरीदी गई बाइक की भी जांच

रिमांड के दौरान आरोपी ने प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव में खरीदी गई एक बाइक के बारे में भी जानकारी दी. इसके बाद अयोध्या पुलिस वहां पहुंचकर वाहन की बरामदगी और उससे जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से मिली हर जानकारी का साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है.

 20 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा बरामद

पुलिस के अनुसार, अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपये नकद और 1121 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि कौशलपुरी स्थित आवास पर कथित तौर पर धन के बंटवारे की गतिविधियां संचालित होती थीं. एंटी करप्शन कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर आरोपी की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की थी, जिसके दौरान पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है.

सोशल मीडिया और संपत्तियों की भी हो रही जांच

जांच एजेंसियां आरोपी के आर्थिक लेनदेन, संपत्तियों और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं. महेशगंज पुलिस आरोपी के गांव पहुंचकर उसके आपराधिक रिकॉर्ड और आर्थिक गतिविधियों की जांच कर रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर नोटों के बंडलों के साथ वायरल हुए एक वीडियो की भी जांच की जा रही है.

Tags: Avinash ShuklaayodhyaDonation Theft CaseRam MandirRam Temple Donationuttar pradesh news
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