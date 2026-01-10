Home > उत्तर प्रदेश > Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, श्रीनगर निवासी युवक हिरासत में

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिया गया युवक कश्मीर का रहने वाला है. सूत्रों के अनुसार वह युवक राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 10, 2026 7:55:30 PM IST

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिया गया युवक कश्मीर का रहने वाला है. सूत्रों के अनुसार वह युवक राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था. सूत्रों ने यह भी बताया कि नमाज़ पढ़ने से रोके जाने के बाद उसने एक खास धार्मिक समुदाय से जुड़े नारे लगाने शुरू कर दिए. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया है.

खुफिया एजेंसियों और पुलिस के कई सीनियर अधिकारी हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रहे है. जिला प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने मंदिर परिसर के दक्षिणी हिस्से में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी. हालांकि अभी तक इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

कहा जा रहा है कि आरोपी राम मंदिर परिसर के दक्षिणी हिस्से में नमाज़ पढ़ रहा था. तभी कुछ श्रद्धालुओं ने उसे देख लिया है. उन्होंने तुरंत सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने उस युवक को हिरासत में ले लिया है.

मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी

इससे पहले करीब दो साल पहले मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी. यह घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुई थी. तीन मुस्लिम आदमी राम मंदिर परिसर में घुस गए और पूजा-अर्चना की. तीनों भाई थे, और मंदिर के पुजारी के रोकने की कोशिश करने पर भी वे नहीं रुके है. राम मंदिर में पूजा-अर्चना की खबर फैलते ही हंगामा मच गया. मंदिर के पुजारी की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

