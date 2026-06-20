राम मंदिर दान चोरी मामले में बढ़ी SIT की मुश्किलें, आखिर कैसे डिलीट हुआ 45 दिन के CCTV बैकअप, अब कैसे सामने आएगा असली चोर?

Ayodhya Ram Mandir Daan Chori: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विशेष जांच टीम (SIT) जांच कर रही है. इस बीच एक बड़ी तकनीकी बाधा टीम के सामने आ गई है. मंदिर परिसर और ट्रस्ट के ऑफिस में लगे CCTV कैमरों का 45 दिनों का वीडियो बैकअप सिस्टम से पूरी तरह साफ हो चुका है यानी ऑटो डिलीट हो गया है. तकनीकी नियमों के मुताबिक, इस सिस्टम के भीतर केवल 45 दिनों का डेटा सुरक्षित रखने की ही क्षमता थी. अब 45 दिनों का फुटेज गायब हो गया है, जो जांच टीम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है.

SIT की बढ़ी मुश्किलें

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में तीन सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था. यह तीनों इस मामले की जांच कर रही हैं. टीम ने सबसे पहले 40 दान पेटियों का मुआयना किया था. साथ ही नोटों की गिनती करने वाले 50 से अधिक कर्मचारियों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई थी. जांच टीम के मुताबिक, CCTV फुटेज के जरिए चोरी के तरीके और संदिग्धों की सटीक पहचान की जा सकती है.

CCTV फुटैज हुआ डिलीट

हालांकि, 45 दिनों का बैकअब डिलीट होने के बाद SIT को चोरों के बारे में पता लगाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ रही है. टीम हर पहलू से इस मामले में जांच कर रही है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के घर से लाखों रुपये की नकदी बरामद की है. जिससे अब साफ हो गया है कि चोरी छोटे-मोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े लेवल पर हो रही है.

SIT ने बदला अपना रुख

तकनीकी चुनौतियों के बाद अब SIT ने अपने जांच करने का तरीका बदल दिया है. टीम बैंक अकाउंट, दान पेटी, लिखित दस्तावेजों और सुरक्षा कर्मियों के बयानों पर ज्यादा ध्यान देकर जांच कर रही है. इसके साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेने पर SIT विचार कर रही है. ताकी डिलीट किया हुआ डाटा एक बार फिर से वापस लाया जा सके. सीएम योगी भी इस मामले पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं.