राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा! साढ़ू भाइयों ने मिलकर उड़ाया सबसे ज्यादा कैश; जानें किस आरोपी से क्या मिला?

अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अयोध्या पुलिस की जांच में सामने आया है कि मंदिर में चोरी की सबसे बड़ी वारदात साल 2025 के शुरुआती महीनों में आयोजित हुए कुंभ मेले के दौरान हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से कुछ लोग कुंभ मेले से पहले भी छोटी-मोटी चोरियां करते थे. लेकिन कुंभ के दौरान मंदिर में चढ़ावे और दान में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई. आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया और आपस में साठगांठ कर एक बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला.

इस मामले में गठित एसआईटी (SIT) अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हैं. मंगलवार को एसआईटी ने इन सभी आरोपियों से कई घंटों तक कड़ी पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश को इन आठों आरोपियों ने मिलकर रचा था.

साढ़ू भाइयों ने मिलकर उड़ाया सबसे ज्यादा कैश

जांच में यह बात सामने आई है कि आपस में साढ़ू (Brother-in-law) लगने वाले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने मिलकर सबसे ज्यादा कैश उड़ाया था. पुलिस के अनुसार, इस जोड़ी ने चोरी के पैसों से कई संपत्तियां भी खरीदीं. अब तक पुलिस इनके नाम पर दर्ज आधा दर्जन से ज्यादा संपत्तियों का पता लगा चुकी है.

आरोपियों के वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की गहराई से जांच करने के लिए अयोध्या पुलिस अब आयकर विभाग (Income Tax Department) की मदद ले रही है. इसके साथ ही जांच के दायरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी आ गई है. पुलिस अब इस पूरे मनी ट्रेल और पैसों के हेरफेर की तह तक जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी पत्र लिखने की तैयारी में है..

आपको बता दें कि मंदिर में आने वाले दान की गिनती का जिम्मा SBI के पास है, जिसने इसके लिए एक प्राइवेट एजेंसी को काम पर रखा है. मंदिर के चार दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे को 14 लोगों की एक टीम मिलकर गिनती है, जिसमें 11 बैंक कर्मचारी और 3 मंदिर ट्रस्ट के सदस्य शामिल होते हैं.

चार बक्सों में, कम्बल के बीच छिपाकर रखा था कैश

पुलिस ने बताया कि सबसे ज्यादा कैश आरोपी अविनाश शुक्ला के कौशालपुरी वाले ठिकाने से बरामद किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ठिकाना एक योग केंद्र है, जो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से जुड़ा है. इस योग केंद्र को चलाने वाली सीमा तिवारी ने बताया कि 5 जून को पुलिस ने यहां छापेमारी की थी और भारी मात्रा में कैश बरामद किया था.

अभिषेक के चार बक्से इस योग केंद्र में रखे हुए थे, जिनके अंदर रखे कंबलों में कैश को छिपाकर रखा गया था. इनमें से एक बक्से पर ‘राम राज्य कोष’ भी लिखा हुआ था. सीमा तिवारी के अनुसार, जब उन्होंने अभिषेक से इस छापेमारी और कैश के बारे में पूछा, तो अभिषेक ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसका भाई अविनाश ड्रग्स के धंधे में है, इसलिए यह पुलिस रेड हुई है.

आरोपियों के घरों से भी बरामद हुआ पैसा

तीन दिन पहले अयोध्या पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में सभी आरोपियों के घरों पर पहुंची थी. इस दौरान आरोपी टिन्नू यादव के घर से भी कैश बरामद हुआ. गौर करने वाली बात यह है कि टिन्नू यादव, ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है.

पुलिस दस्तावेज़ों के अनुसार:

अविनाश शुक्ला – ₹20,39,220 नकद | 1,121 अमेरिकी डॉलर | 2 सोने की चेन | 1 अंगूठी | चांदी जैसी धातु की वस्तु

करूणेश पांडेय – ₹18,07,063

अनुकल्प मिश्रा – ₹16,82,040

लवकुश मिश्रा – ₹14,25,000

रमाकांत मिश्रा – ₹7,32,170

मनीष कुमार यादव – ₹2,00,000

राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू – ₹1,00,000

पुलिस ने सभी आरोपियों के घरों से उनके बैंक खातों की डिटेल्स और चल-अचल संपत्ति के रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों में उनकी कमाई से कहीं ज्यादा का लेनदेन हुआ है. जब उनके खातों के पिछले एक साल के रिकॉर्ड खंगाले गए, तो उसमें उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कई गुना ज्यादा रकम पाई गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर सबसे ज्यादा 89 लाख रुपये कैश बरामद किए गए. यह रकम एफआईआर दर्ज होने से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बरामद कर ली थी.