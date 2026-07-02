Home > उत्तर प्रदेश > राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!

राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा पर अब चौतरफा शिकंजा कस गया है. जेल जाने के बाद अब उसके आशियाने पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है, जानिए पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: July 2, 2026 4:51:02 PM IST

राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा पर अब चौतरफा शिकंजा कस गया है. जेल जाने के बाद अब उसके आशियाने पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है, जानिए पूरा मामला.
राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा पर अब चौतरफा शिकंजा कस गया है. जेल जाने के बाद अब उसके आशियाने पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है, जानिए पूरा मामला.


अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें अब दोगुनी हो गई हैं. मंदिर के चंदे पर हाथ साफ करने वाले इस आरोपी पर अब चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है. जांच एजेंसियों की रडार पर आए लवकुश के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब उसके आशियाने पर सीधे बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है.

राम मंदिर में काम करने वाले आरोपी लवकुश मिश्रा के सोहावल तहसील इलाके में बन रहे घर के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है. अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने घर के निर्माण में तय मानकों का पालन न करने के कारण उसकी पत्नी को नोटिस जारी किया है.

You Might Be Interested In

नोटिस में क्या कहा गया है?

प्राधिकरण ने घर की मालकिन लवकुश की पत्नी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. एक हफ़्ते के अंदर जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. खबरों के मुताबिक, आधे बने घर के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल हो सकता है. अधिकारियों का कहना है कि अगर बिल्डिंग प्लान मंज़ूर हुआ था, तो सभी जरूरी दस्तावेज़ एक हफ़्ते के अंदर पेश करने होंगे; दस्तावेज़ न दिखाने पर इमारत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा.

असल में, जब प्राधिकरण के अधिकारियों ने बन रहे घर का निरीक्षण किया, तो पाया कि काम तय नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा था और प्रशासनिक नियमों की अनदेखी की जा रही थी. इसके बाद प्रशासन ने उसकी पत्नी को नोटिस जारी किया.

घर बनाने में नियमों का उल्लंघन

लवकुश की पत्नी से पूछा गया है कि क्या घर के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंज़ूर हुआ था. अगर प्लान मंज़ूर हुआ था, तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज़ एक हफ़्ते के अंदर प्राधिकरण को सौंपने होंगे. समय पर दस्तावेज न दिखाने पर अवैध निर्माण को गिराया जा सकता है. जांच में पता चला कि लवकुश मिश्रा ने यह ज़मीन तब खरीदी थी जब वह राम मंदिर में काम कर रहा था. रजिस्ट्री में जमीन की कीमत ₹8.8 लाख दर्ज थी, जबकि इसकी असल मौजूदा बाज़ार कीमत करीब ₹25 लाख है.

लवकुश की मुश्किलें बढ़ीं

गौरतलब है कि राम मंदिर के चंदे की चोरी के मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ़्तार किया है. इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, करुणेश पांडे, राम शंकर यादव (उर्फ़ टिन्नू) और मनीष कुमार यादव शामिल हैं. एक SIT पूरे मामले की जांच कर रही है. अब लवकुश की संपत्ति की भी जांच की जा रही है.

चोरी के मामले में कौन-कौन शामिल हैं?

राम मंदिर के चंदे की चोरी को लेकर FIR दर्ज की गई थी. इस मामले में आठ लोगों के नाम हैं और कुछ अज्ञात लोगों का भी ज़िक्र है. SIT मामले की जांच कर रही है और पिछले पांच सालों के खातों का फिर से ऑडिट करेगी. पैसों के लेन-देन और गिनती की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाएगी. SIT को जांच के लिए दो हफ़्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है; इसलिए, अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपी जाएगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने अब तक कैश गिनने वाली टीम के आठ सदस्यों को गिरफ़्तार किया है. इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के दो कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है. SBI ब्रांच के अधिकारियों का आरोप है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने बैंक पर दबाव डालकर कुछ खास लोगों को गिनती वाली टीम में शामिल करवाया था. तलाशी के दौरान, सात आरोपियों के घरों से ₹79.85 लाख नकद बरामद किए गए.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी के घर पर चलेगा बुलडोजर? घिर गया पूरा परिवार; इस एक नोटिस से उड़े होश!