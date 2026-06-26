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Ram Mandir Donation Scam: ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर असमंजस, एक सदस्य ने किया खंडन

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam:  श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

By: JP Yadav | Last Updated: June 26, 2026 2:41:07 PM IST

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा
Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा


Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. समााचर एजेंसी एएनआई के मुताबिक,  श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंपा है. इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के चौथे दिन बड़े इस्तीफे हो गए हैं. 

उधर, इस्तीफे की खबर के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कहा कि ना चंपत राय और ना उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है. राम जन्मभूमि  तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अनिल मिश्रा ने कहा कि इस्तीफे की खबर गलत है.

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राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस में केस दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरोप सामने आने के बाद सरकार की ओर से तुरंत SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे. एसआईटी ने त्वरित जांच कर रिपोर्ट सौंपी और तुरंत केस भी दर्ज किए गए. जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी. बता दें कि मई महीने के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियो ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्योरा देखा.

इसमें उन्होंने पाया कि रोजाना दानपेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो सबसे चोरी का शक पैदा हुआ. पता चला कि एक दान पेटी में 7 से 8 लाख रुपये एक बार में जमा होते थे. कुछ सप्ताह के क्रम में 500 की गड्डी में कमी देखी गई. शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे ने कुछ हिडेन कैमरे लगवाए गए. इसमें पता चला कि  सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी से चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते हैं. हिडेन कैमरे में उनकी यह चोरी पकड़ी गई.

22 जून को एसआईटी ने चोरी 

यहां पर बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले में सोमवार (22 जून, 2026) को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी थी. अब 4 दिन बाद गुरुवार (26 जून, 2026) को मामले में केस दर्ज किया गया था. 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं. वहीं, अन्य आरोपियों के नाम सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्र हैं.

वहीं, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का कहना है कि सिर्फ चंपत राय के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा. इनके ऊपर भी लोग हैं, उनका भी इस्तीफा हो. 

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Tags: home-hero-pos-2Ram Mandir
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