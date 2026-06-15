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‘सब के सब चोर हैं…’ राम मंदिर की दान में कथित घोटाले पर विनय कटियार का बड़ा बयान

Vinay Katiyar: अयोध्या में राम मंदिर की दान में कथित हेराफेड़ी के मामले में विनय कटियार का बयान सामने आया है. उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोग कथित गड़बड़ियों में शामिल हो सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 15, 2026 8:24:24 AM IST

विनय कटियार ने क्या कहा?
विनय कटियार ने क्या कहा?


Vinay Katiyar Statements: अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के आरोपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले पर चिंता जताने वाले नेताओं की लिस्ट में अब बीजेपी के सीनियर नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के दिग्गज विनय कटियार भी शामिल हो गए हैं. कटियार ने रविवार (14 जून, 2026) को अपने घर पर पत्रकारों से कहा कि अगर ट्रस्टी खुद ही गड़बड़ी में शामिल पाए जाते हैं तो इससे मंदिर प्रोजेक्ट का मकसद ही खत्म हो जाएगा. उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे पक्का करें कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए.

कटियार ने ‘द प्रिंट’ से कहा कि यह एक गंभीर मामला है. राम मंदिर आंदोलन के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी और कई लोग जेल गए. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तो अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था.

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विनय कटियार ने क्या कहा?

विनय कटियार ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के लिए ट्रस्ट में कोई जगह नहीं है और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोग कथित गड़बड़ियों में शामिल हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि सब के सब चोर हैं, जो भी इस समय हैं. फैजाबाद के पूर्व सांसद ने आगे कहा कि चल रही जांच को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के संघर्ष के दौरान सरकारें गिर गई थीं और भक्तों के दान का गलत इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश मंजूर नहीं है.

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कौन हैं विनय कटियार

विनय कटियार की बात करें तो वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े सबसे प्रमुख लोगों में से एक रहे हैं. वे तीन बार 1991, 1996 और 1999 में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में 2006 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य रहे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे अहम नेतृत्व वाले पदों पर भी काम किया है.

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Tags: home-hero-pos-4UP News
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