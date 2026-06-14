Ram Mandir Scam: उठ गया राम मंदिर घोटाला से पर्दा! इस शख्स ने की सनातनियों के सबसे पवित्र स्थान से चोरी

Ram Mandir Donation Scam: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राम मंदिर दान गबन विवाद की जांच करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर SIT का गठन किया गया है. इस मामले में जांच तेजी से की जा रही है. अयोध्या में बीती रात को पुलिस ने राम मंदिर में काम करने वाले एक कर्मचारी लव कुश मिश्र के घर पर छापा मारा था. जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी के घर से 10,0000 रुपये बरामद किए गए हैं. कुछ रकम अलमारी से बरामद की गई. वहीं बाकी रकम गोबर के ढेर में छिपाई गई थी. वहीं कर्मचारी ने हाल ही में लाखों की जमीन भी खरीदी है. पुलिस इस मामले में कर्मचारी से सवाल-जवाब कर रही है. इस कर्मचारी की ड्यूटी चढ़ावे के पास थी. इस मामले में फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले दिनों राम मंदिर के दान में गबन का विवाद सबके सामने आया था. राम मंदिर का पूर्व मुख्य लेखा प्रभारी बताने वाली महिपाल सिंह ने दान के राशि में हो रहे गबन का आरोप लगाया था. उन्होंने जानकारी दी थी कि 7 करोड़ रुपये के दान की चोरी की गई है. साथ ही उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी गई है. मामले के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर खूब निशाना साधा था. वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया है. SIT एक हफ्ते बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट साझा करेगी.

कर्मचारी के घर मारा गया छापा

राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच पुलिस ने मंदिर से जुड़े एक कर्मचारी के घर पर छापा मारा है. शनिवार रात हुई इस कार्रवाई के बाद कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बताया जा रहा है कि वह ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और चढ़ावे की रकम गिनने की जिम्मेदारी भी संभालता था.

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10 लाख रुपये किए बरामद

सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी के घर से करीब 10 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. इसके अलावा हाल ही में 40 लाख रुपये की जमीन खरीदने और उस पर निर्माण कराने की जानकारी भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस और ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं.