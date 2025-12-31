Home > उत्तर प्रदेश > Ram Mandir Pran Pratishtha 2nd Anniversary: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे हुए दो साल, मंदिरों में उमड़ी भीड़;राम भक्ति में डूबी पूरी अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Anniversary:रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो साल पूरे होने पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शुभ अवसर पर शामिल होंगे.

By: Preeti Rajput | Published: December 31, 2025 9:01:58 AM IST

Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha Anniversary: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर हर्ष और उल्लास में डूब चुकी है. दो साल पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. वहीं अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ होने जा रही है. जिसके चलते पूरी अयोध्या राम नाम की भक्ति में डूब गई है. प्रपतिष्ठा द्वादशी और अंग्रेजी नववर्ष के चलते भक्त का उत्साह दोगुना हो गया है. चारों और भक्ति का स्वर सुनाई दे रहा है. मंदिरों के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. प्राण प्रतिष्ठा के दो साल पूरे होने पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शुभ अवसर पर शामिल होंगे. 

मनाया जा रहा उत्सव

भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, पंचांग के मुताबिक, इसकी वर्षगांठ पौष शुक्ल द्वादशी को धूमधाम से मनाई जाती है. यह तिथि इस साल 31 दिसंबर को पड़ रही है. इसी कारण के चलते द्वितीय वार्षिकोत्सव पर अयोध्या में 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक अयोध्या में भव्य आयोजन किया गया है. 

कार्यक्रम में कौन-कौन होगा शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे. रक्षा मंत्री राम मंदिर परिसर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण करने वाले हैं. सीएम योगी आदित्यनाग भी धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेंगे. 

प्रतिष्ठा द्वादशी पर विशाल उत्सव

इस आयोजन के तहत पूजा-अर्चना, हवन, रामलीला, रामचरितमानस का पाठ और कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा. 

 उमड़ी भक्तों की भीड़

राम जन्मभूमि मंदिर के साथ-साथ हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं. भीड़ को देखते हुए और VVIP की मौजूदगी के कारण सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. शहर को जोन में बांटकर पुलिस और सुरक्षाबलों की तौनाती कर दी गई है. ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है.

