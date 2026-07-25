Ayodhya Jhulanotsav 2026: सावन में सजेगी रामनगरी, चांदी के झूले पर विराजेंगे रामलला; अयोध्या में शुरू हुई झूलनोत्सव की तैयारियां

Ayodhya Jhulanotsav 2026: अयोध्या में शुरू हुईं झूलनोत्सव की तैयारियां, रक्षाबंधन तक भगवान राम झूलेंगे चांदी के झूले सावन का पावन महीना शुरू होते ही अयोध्या में पारंपरिक श्रावण झूलनोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं. यह धार्मिक उत्सव सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होकर रक्षाबंधन (पूर्णिमा) तक चलेगा. इस दौरान रामलला समेत भगवान श्रीराम, माता सीता और उनके भाइयों के विग्रहों को विशेष रूप से सजे झूलों पर विराजमान कर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे.

श्रावण झूलनोत्सव अयोध्या की प्राचीन परंपराओं में शामिल प्रमुख उत्सवों में से एक है. पूरे आयोजन के दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम होंगे. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होकर भगवान के दर्शन और झूला उत्सव का आनंद लेते हैं.

रामलला के लिए तैयार किया गया चांदी का झूला

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने बताया कि झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. परंपरा के अनुसार इस बार भी रामलला को विशेष रूप से तैयार किए गए चांदी के झूले पर विराजमान कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक अनुष्ठान वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही संपन्न होंगे.

श्रद्धालुओं को नहीं हो रही कोई परेशानी

दिनेंद्र दास के अनुसार, राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शन के दौरान किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है. मंदिर में वैष्णव परंपरा के अनुसार नियमित पूजा-अर्चना जारी है.

मणि पर्वत तक निकलेगी भव्य शोभायात्रा

झूलनोत्सव के दौरान अयोध्या के सैकड़ों मंदिरों से भगवान के विग्रहों की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. गाजे-बाजे के साथ यह यात्रा प्राचीन मणि पर्वत पहुंचेगी, जहां पेड़ों की डालियों पर सजे आकर्षक झूलों पर भगवान को झुलाया जाएगा. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और हर साल हजारों श्रद्धालु इसे देखने पहुंचते हैं.

प्रमुख मंदिरों में सजेंगी विशेष झांकियां