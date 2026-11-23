Ayodhya Janakpur Train 2026: अयोध्या में रामलला के दर्शन और नेपाल के जनकपुर धाम में माता सीता के दर्शन करने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है. सरयू-कमला एक्सप्रेस का उद्घाटन आज यानी सोमवार 23 नवंबर 2026 को किया गया, जबकि आम यात्रियों के लिए इसकी नियमित सेवा 28 नवंबर से शुरू होगी. करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह साप्ताहिक ट्रेन भारत और नेपाल के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी.

सरयू-कमला एक्सप्रेस कब से शुरू होगी?

रेलवे की जानकारी के मुताबिक, रेगुलर सर्विस 28 नवंबर, 2026 से शुरू होगी. यह दोनों तरफ से हफ़्ते में एक बार चलेगी. अयोध्या-जनकपुर ट्रिप के लिए ट्रेन नंबर 15596 और वापसी ट्रिप 15595 होगी. इस सफर में लगभग 19 घंटे लगेंगे.

अयोध्या से जनकपुर के लिए ट्रेन का टाइमटेबल क्या होगा?

ट्रेन नंबर 15596 (अयोध्या से जनकपुर):

अयोध्या कैंट: सोमवार शाम 5:50 बजे

गोरखपुर: रात 10:13 बजे

नरकटियागंज: मंगलवार सुबह 1:50 बजे

सीतामढ़ी: सुबह 4:42 बजे

जयनगर: सुबह लगभग 8:30 बजे

जनकपुर धाम: मंगलवार दोपहर 12:40 बजे (नेपाली समय)

वापसी ट्रेन नंबर 15595 (जनकपुर से अयोध्या):

यह ट्रेन हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे (नेपाली समय) जनकपुर धाम से निकलेगी और रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

यह किन स्टेशनों पर रुकेगी?

सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या धाम, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो, मधुबनी और जयनगर में रुकेगी. इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को नेपाल के जनकपुर धाम तक सीधी रेल सुविधा मिलेगी.

किराया कितना होगा और टिकट कैसे बुक करें?

अभी, रेलवे ने ट्रेन के लिए क्लास के हिसाब से ऑफिशियल किराया जारी नहीं किया है. इसलिए, स्लीपर, थर्ड AC, या सेकंड AC के लिए कोई फिक्स्ड किराया बताना मुमकिन नहीं है. यात्रियों को टिकट बुकिंग खुलने पर IRCTC वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप पर किराया और सीट की उपलब्धता देख लेनी चाहिए. टिकट रेलवे रिज़र्वेशन सेंटर से भी बुक किए जा सकते हैं.

ट्रेन में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे, जिसमें 8 AC और 7 स्लीपर कोच शामिल हैं. कोई जनरल कोच नहीं होगा, और यात्रियों को कन्फर्म रिज़र्वेशन के आधार पर यात्रा करनी होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, RAC और वेटलिस्टेड टिकट भी उपलब्ध नहीं हैं. अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधा रेल कनेक्शन होने से, तीर्थयात्रियों को रास्ते में ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं होगी. इससे रामायण सर्किट पर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और भारत-नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.