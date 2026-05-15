Home > उत्तर प्रदेश > होंठ नाक काटे, फिर…  रेलवे स्टेशन पर सो रही थीं 5 साल की मासूम, दरिंदें ने उठा किया घिनौना काम, गिरफ्तार

होंठ नाक काटे, फिर…  रेलवे स्टेशन पर सो रही थीं 5 साल की मासूम, दरिंदें ने उठा किया घिनौना काम, गिरफ्तार

Ayodhya Crime News: अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए अपने माता-पिता के साथ आई 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जब परिवार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सो रहा था, तभी एक युवक बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.

By: Shristi S | Published: May 15, 2026 11:07:44 PM IST

अयोध्या में 5 साल की बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
अयोध्या में 5 साल की बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार


Ayodhya Child Abuse Case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए अपने माता-पिता के साथ आई 5 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जब परिवार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सो रहा था, तभी एक युवक बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं.

क्या है पूरा मामला?

फूलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बताया कि 10 मई को वह अपने पति और पांच साल की बेटी के साथ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए अयोध्या आई थी. उस रात, वे रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सो रहे थे. 11 मई की सुबह, लगभग 3:40 बजे, एक व्यक्ति उनकी बेटी को उठाकर सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से में ले गया.

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जब उसके पति ने आरोपी का पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी बेटी को गलत तरीके से छू रहा था और उसके होंठ व नाक पर काट रहा था. महिला ने बताया, मैं भी तुरंत वहां पहुंची और बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया.

आरोपी के चंगुल से बच्ची को छुड़ाया

युवक ने बच्ची के होंठ और नाक पर भी काट लिया। परिवार वालों ने किसी तरह बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया. इसके बाद, परिवार ने राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) में शिकायत दर्ज कराई. लिखित शिकायत के आधार पर, GRP ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि यह घटना 11 मई को सुबह करीब 4:00 बजे हुई.

CWC ने एक सहायक नियुक्त किया

गुरुवार को, बच्ची को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया गया. वहां, एक मनो-सामाजिक परामर्शदाता ने पीड़िता की काउंसलिंग की. समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि पीड़िता का परिवार चेन्नई में रहता है. उन्होंने यात्रा संबंधी कठिनाइयों के कारण व्यक्तिगत रूप से मामले की पैरवी करने में असमर्थता जताई थी; इसलिए, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक नियुक्त किया गया है.

Tags: ayodhyacrime news
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