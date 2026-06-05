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Ayodhya: पार्क में बैठे थे कपल, साधुओं के भेष में आए युवकों ने दौड़ा-दौड़कर लात घूंसे मारे; वीडियो वायरल

Ayodhya Couple Beaten: अयोध्या में पार्क में बैठे एक जोड़े का साधुओं के भेष में आए कुछ युवकों ने पीछा किया और उन्हें पीटा. हमलावरों ने युवक को लात-घूंसे मारे. उसे पिटता देख महिला ने उसे बचाने के लिए कसकर पकड़ लिया.

By: Shristi S | Last Updated: June 5, 2026 6:11:41 PM IST

अयोध्या में कपल को दौड़ा-दोड़कर पीटा गया
अयोध्या में कपल को दौड़ा-दोड़कर पीटा गया


Ayodhya Couple Assault Case: यूपी के अयोध्या में पार्क में बैठे एक जोड़े का साधुओं के भेष में आए कुछ युवकों ने पीछा किया और उन्हें पीटा. हमलावरों ने युवक को लात-घूंसे मारे. उसे पिटता देख महिला ने उसे बचाने के लिए कसकर पकड़ लिया.

काफी मशक्कत के बाद, जोड़ा अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा. इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में साधुओं के भेष में चार युवक जोड़े का पीछा करते और उन्हें पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहां से गुजरने वाले लोगों में से कोई भी जोड़े की मदद के लिए आगे नहीं आया. जोड़े की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. यह घटना तुलसी उद्यान में हुई.

यह जोड़ा अयोध्या के तुलसी उद्यान घूमने गया था. अचानक, साधुओं के भेष में चार युवक पार्क में आए और युवक को पीटने लगे. मौका पाकर जोड़ा मुख्य गेट की ओर भागा, लेकिन चारों युवकों ने उनका पीछा किया. उन्होंने गेट के बाहर सड़क पर युवक को फिर से पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा. जब महिला ने उसे बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ा, तो हमलावरों ने उसके साथ भी बदसलूकी की और गालियां दीं.

आरोपियों को हिरासत में लिया गया

अयोध्या कोतवाली के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) पंकज सिंह ने बताया कि यह घटना लक्ष्मण घाट पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आती है। अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है. वीडियो की जांच की जा रही है और पीड़ितों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

इस बीच, SP (सिटी) चक्रपाणि तिवारी ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद, पूछताछ के लिए दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. उनकी पहचान धर्मेंद्र दास और गुणकेश तिवारी के रूप में हुई है; दोनों गोंडा के रहने वाले हैं और पढ़ाई के सिलसिले में अयोध्या में रह रहे थे.

Tags: ayodhyauttar pradeshviral video
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