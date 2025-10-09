Ayodhya Blast: घर में हुआ जोरदार विस्फोट, 5 लोगों की मौत; पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर
Ayodhya Blast: घर में हुआ जोरदार विस्फोट, 5 लोगों की मौत; पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर

Ayodhya Blast News: अयोध्या में एक घर में हुए शक्तिशाली विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

Ayodhya Blast News: अयोध्या में एक बड़ा हादसा हुआ है, यहां पर पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार शाम विस्फोट के बाद एक मकान ढह गया. मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. उसे मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया है.

अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस घर में विस्फोट हुआ, वहां पटाखों का भंडारण था. मकान के मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है.सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल है.

आस-पास के घर कराए गए खाली

घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने आस-पास के घरों को खाली करने के निर्देश दिए हैं और लोगों से दुर्घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है. मौके पर पहुंचे अधिकारी और पुलिस स्थिति का आकलन कर रहे हैं और घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

दूर-दूर तक बिखरा मलबा

धमाके से घर का मलबा दूर-दूर तक बिखर गया. घरों में मौजूद पड़ोसी भी दहशत में आ गए. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान शुरू किया गया. प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना ​​है कि घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. पुलिस के अनुसार, घर में भारी मात्रा में बारूद रहा होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ. हालांकि, पुलिस जांच कर रही है.

