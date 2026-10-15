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UP News: 75 साल के दूल्हे को मिली 30 साल की दुल्हन… बेटी की ‘सहेली’ पर आया दिल, ब्यूटी पार्लर में सगाई, अब 7 फेरे लेंगे!

Auraiya Viral Love Story: उत्तर प्रदेश के औरैया में 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय इंस्टाग्राम व्लॉगर रानी राजपूत की सगाई चर्चा में है. बेटी की दोस्त से प्यार और 45 साल के उम्र के अंतर वाली इस प्रेम कहानी का वीडियो वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: October 15, 2026 4:56:02 PM IST

UP News: 75 साल के दूल्हे को मिली 30 साल की दुल्हन... बेटी की 'सहेली' पर आया दिल, ब्यूटी पार्लर में सगाई, अब 7 फेरे लेंगे!
UP News: 75 साल के दूल्हे को मिली 30 साल की दुल्हन... बेटी की 'सहेली' पर आया दिल, ब्यूटी पार्लर में सगाई, अब 7 फेरे लेंगे!


Auraiya Viral Love Story: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. औरैया और सहाय क्षेत्र में इन दिनों उम्र और फासलों की तमाम सीमाओं को लांघ चुकी इस लव स्टोरी की चर्चा हर जुबान पर है. यहाँ अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के दयालपुर की रहने वाली 30 वर्षीय लोकप्रिय इंस्टाग्राम व्लॉगर रानी राजपूत को सहाय ब्लॉक के अरियारी गांव (दिबियापुर के पास) के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग रामसुगर से प्यार हो गया है. दिलचस्प बात यह है कि रानी, रामसुगर की यूट्यूबर बेटी राधा की दोस्त है और उनके घर वीडियो शूट करने आती थी. इसी दौरान बुजुर्ग पिता और बेटी की दोस्त के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह प्यार परवान चढ़ गया. 

7 साल पहले रामसुगर की पत्नी का निधन हो चुका था और अब उन्हें रानी के रूप में अपना जीवनसाथी मिल गया है. दोनों परिवारों की सहमति से औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में इनकी सगाई भी हो चुकी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला पूरे इलाके में तहलका मचा रहा है.

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बेटी की दोस्त से हुआ प्यार, औरैया के ब्यूटी पार्लर में हुई सगाई

इस अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत तब हुई जब 30 वर्षीय इंस्टाग्राम ब्लॉगर रानी राजपूत, रामसुगर की यूट्यूबर बेटी राधा के साथ वीडियो बनाने उनके घर आने-जाने लगी. पिछले दो वर्षों से लगातार घर आने के दौरान रानी की नजदीकियां 75 वर्षीय रामसुगर से बढ़ती चली गईं. उम्र में 45 साल का भारी अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने उम्र के फासलों को दरकिनार कर जीवनभर साथ निभाने का फैसला कर लिया. इस अनोखे रिश्ते पर मुहर लगाते हुए लगभग एक हफ्ते पहले औरैया के एक ब्यूटी पार्लर में दोनों की सगाई संपन्न हुई, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होते ही आग की तरह फैल गया.

बेटी राधा और परिवार की सहमति से सगाई, शादी की तैयारियां

इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस प्रेम प्रसंग और शादी के फैसले में परिवार की पूरी रजामंदी शामिल है. रामसुगर की बेटी राधा, जो खुद एक यूट्यूबर है, ने इस बात का खुलासा किया कि रानी उनके घर वीडियो शूट करने आती थी और इसी दौरान उनके पिता के साथ उसके संबंध गहरे हुए. रामसुगर की पत्नी की मृत्यु करीब सात साल पहले हो चुकी थी, ऐसे में परिवार को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है. दोनों परिवारों की रजामंदी और आपसी सहमति के बाद अब इस जोड़े की शादी की तैयारियां पूरे जोरों-शोरों से चल रही हैं.

गांव में जश्न का माहौल, जल्द बंधेंगे शादी के बंधन में

दिबियापुर के पास स्थित अरियारी गांव में इस अनोखी शादी को लेकर गजब का उत्साह और चर्चा है. पूरा गांव इस बात से हैरान भी है और दोनों की शादी की रस्मों को लेकर उत्सुक भी.सोशल मीडिया पर रामसुगर की हल्दी की रस्म का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे काफी खुश नजर आ रहे हैं. परिवार के अनुसार, सगाई की रस्म पूरी होने के बाद अब बहुत जल्द पारंपरिक रीति-रिवाजों और सभी संस्कारों के साथ रामसुगर और रानी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर इस उम्रदराज प्रेम कहानी को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यह अनोखा मामला इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:- Meerut News: नीले ड्रम कांड में मां को फांसी, नाना-नानी ने भी तोड़े रिश्ते! आखिर किसके सहारे बड़ी होगी 10 महीने की राधा?

Tags: UP News
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