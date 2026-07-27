'अंतिम संस्कार' के 5 दिन बाद, घर के दरवाजे पर आ गया 'मरा हुआ शख्स'...उड़े घरवालों के होश, पुलिस भी रह गई हैरान!

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक ऐसा सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं. मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर अड्डा का है जहां एक शख्स अंतिम संस्कार के बाद जिंदा हो गया. इस वारदात ने पूरे गांव और आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी. जिस दिन घर में मृतक के लिए शांति पाठ रखा गया था, उसी दिन वो घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया जिससे देखने वाले भी एक नजर में डरने लगे और बच्चे भी सहम गए. लेकिन असल में यह घटना नजरों का धोखा नहीं थी, बल्कि प्रशासन और परिजनों की लापरवाही का अंजाम बताई जा रही है. इस घटना में पत्नी की समझदारी ने पूरा सच परिवार के सामने लाकर खड़ा कर दिया. जानें आखिर क्या है पूरा मामला?

हाईवे किनारे मिला था अज्ञान शव

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय पुलिस को हाईवे के किनारे 18 जुलाई के दिन एक अज्ञान शव मिला था. जांच-पड़ताल की गई तो दशरथ सिंह नाम के शख्स का पता चला जिसने पुलिस से संपर्क करके शवन की पहचान अपने छोटे भाई कमल सिंह रैदास के रूप में की. पुलिस ने भी शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया. 20 जुलाई को कमल सिंह का अंतिम संस्कार हुआ. लेकिन 25 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि कमल सिंह जिंदा है.

जिंदा पति को वापस ले आई पत्नी

पिछले करीब डेढ़ साल से कमल सिंह अपने घर से दूर पंजाब में ट्रक हेल्पर की नौकरी कर रहा था. इसके बाद ग्वालियर में प्लंबर की नौकरी कर ली. जब पुलिस से संपर्क हुआ तो परिजनों ने कमल सिंह की गलत पहचान की और शव का अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन पत्नी सुनीता का दिल मानने को तैयार नहीं था कि अब उसके पति दुनिया में नहीं है. इसलिए सुनीता ने उसी फोन नंबर पर कॉल किया, जिस पर अक्सर कमल सिंह रैदास से उसकी बातचीत होती थी. कॉल पर कमल सिंह से बातचीत हुई. सुनीता ने पूरा मामला उसे बताया और तुरंत घर आने को कहा.

जब सामने आकर खड़ा हो गया शख्स

पत्नी के बुलावे पर, जब कमल सिंह रैदास अपने घर पहुंचा तो उसी की आत्मा की शांति के लिए घर पर शांतिपाठ चल रहा था. कमल सिंह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहा था. और स्तब्ध खड़ा था कि घर वालों की नजर अचानक उस पर पड़ी. एक बार के लिए घर के सभी लोग हैरान रह गए. आनन-फानन में पुलिस को खबर की गई और बताया कि जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार किया था वो तो कोई और था. जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो वापस लौट आया है.

जांच में जुटी पुलिस

जिस घर में कुछ देर पहले मातम था, वहां फिर से खुशहाली लौट आई है, लेकिन पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है. अब स्थानीय पुलिस सिरे से मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जिसका अंतिम संस्कार हुआ, वह शख्स कौन था. और परिजनों ने किस आधार पर कमल सिंह के शव की पहचान की थी. अब यह मामला अलग तरीके से जांच के दायरे में आ चुका है.

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