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Auraiya: बहुत पतला है… दुल्हन ने ऐन मौके पर शादी से किया इनकार; दूल्हे की घनघोर बेइज्जती के बाद लौटी बारात

Auraiya Bride Rejects Groom: औरैया में एक शादी तब चर्चा का विषय बन गई जब वरमाला की रस्म के दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे कैंसिल करना पड़ा. यह घटना अछल्दा थाना क्षेत्र के दिवरिया गांव में हुई, जहां इटावा से आई बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई.

By: Shristi S | Published: June 28, 2026 5:27:43 PM IST

औरैया में दुल्हन ने दूल्हे से शादी के लिए किया इनकार
औरैया में दुल्हन ने दूल्हे से शादी के लिए किया इनकार


Auraiya Bride Refused Marriage: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक शादी तब चर्चा का विषय बन गई जब वरमाला की रस्म के दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसे कैंसिल करना पड़ा. यह घटना अछल्दा थाना क्षेत्र के दिवरिया गांव में हुई, जहां इटावा से आई बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई.

बारात के लौटने का कारण वरमाला स्टेज पर हुई मारपीट थी, जिसके बाद दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला क्या है.

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क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि दुल्हन के भाई और दूल्हे के बीच किसी बात पर बहस हो गई. छोटी सी बहस जल्द ही तीखी बहस में बदल गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई. स्टेज पर हुई अफरा-तफरी ने शादी की रस्म में खलल डाल दिया.

परिवार और मेहमानों ने मामला शांत करने की कोशिश की. लेकिन, मामला तब और बिगड़ गया जब मारपीट के तुरंत बाद दुल्हन ने सबके सामने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि दूल्हा बहुत पतला है और वह उससे शादी नहीं करना चाहती. जिसे सुन दोनों परिवार हैरान रह गए.

झगड़ा बढ़ाने की वजह से 112 को सूचना दी गई

बार-बार मनाने की कोशिशों के बाद भी दुल्हन नहीं मानी. दूल्हे पक्ष ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रही. झगड़ा बढ़ता देख किसी ने UP डायल 112 को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायत हुई.

लौट गई बारात

आखिरकार, रात करीब 2 बजे बारात बिना शादी की रस्में पूरी किए इटावा लौट गई. कुछ ही घंटों में शादी की तैयारियों से सजा घर मातम में बदल गया. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

पुलिस के मुताबिक, किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं की है. इस बीच, गांव वालों का कहना है कि मामला सिर्फ झगड़ा नहीं है, बल्कि शादी को लेकर चल रहे विवाद का नतीजा भी हो सकता है.

Tags: Auraiya newsbrideGroomuttar pradesh
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