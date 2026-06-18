बरेली में महिला के साथ हैवानियत: देर रात घर में घुसे 4 घुसपैठिये, सो रही महिला को चूमा, विरोध करने पर उसके पति को धमकाया

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि चार घुसपैठिए आधी रात को उसके घर में घुस आए, लूटपाट की कोशिश की और उसे परेशान किया.

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घुसपैठिए फरार हो गए. इस घटना से इलाके में चिंता फैल गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना रविवार तड़के छावनी थाना क्षेत्र में घटी. पीड़िता के पति, जो एक सिलाई कारखाने में काम करते हैं, ने पुलिस को बताया कि वह काम के बाद घर लौटे और परिवार के साथ सो गए. जानकारी के अनुसार वह घर का मुख्य द्वार बंद करना भूल गए थे, जिसके कारण कथित तौर पर चार लोग सुबह करीब 3 बजे घर में घुस आए.

सोते समय महिला के साथ हुई छेड़छाड़

पुलिस ने बताया कि महिला अपने तीन वर्षीय बेटी के साथ एक कमरे में सो रही थी, तभी एक घुसपैठिया उसके पास आया और उसे चूम लिया, जिससे उसकी नींद टूट गई. इस घटना से घबराकर उसने तुरंत शोर मचाया. बताया जाता है कि उसकी चीखों से उसके पति को भी सूचना मिली, जो दूसरे कमरे में सो रहा था.

शोर सुनकर जब पति कमरे में पहुंचा, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे बंदूक दिखाकर धमकाया और घर में रखे नकदी, गहने और कीमती सामान की मांग की. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और सहयोग न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी.

महिला बच्चे के साथ घर से भाग निकली

तनावपूर्ण स्थिति के बीच, महिला किसी तरह अपनी बेटी को गोद में उठाकर घर से बाहर भागने में कामयाब रही. शिकायत के अनुसार, भागते समय एक संदिग्ध ने उस पर लाठी फेंकी, लेकिन वह मदद के लिए चिल्लाते हुए सड़क की ओर भागती रही. हालात तब नाटकीय रूप से बदल गए जब महिला ने पास से गुजरती हुई एक पुलिस गश्ती गाड़ी को देखा. महिला ने पुलिस की गाड़ी देखते ही मदद के लिए चीख-पुकार मचाई, जिससे पुलिस अधिकारियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ. जैसे ही पुलिसकर्मी जांच के लिए रुके, संदिग्ध पकड़े जाने से पहले ही इलाके से भाग गए.

सीसीटीवी फुटेज की हो रही जांच

पुलिस ने चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर संदिग्धों की पहचान के लिए सबूत जुटा रहे हैं. इसके अलावा जांचकर्ता स्थानीय निवासियों से भी बात कर रहे हैं और आरोपियों द्वारा इलाके में आने-जाने के संभावित रास्तों की समीक्षा कर रहे हैं.

इस घटना ने क्षेत्र के निवासियों के बीच रात्रि सुरक्षा और घर की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे पुलिस गश्त बढ़ाएं और आवासीय इलाकों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. आगे की जांच चल रही है.