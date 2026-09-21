Ali Ahmed: अतीक अहमद के बेटे अली को प्रयागराज लाते वक्त क्यों रोका गया काफिला? पुलिस ने अहजम की गाड़ी भी की चेक

Ali Ahmed Convoy Stopped: अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को उत्तर प्रदेश के झांसी जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान सोमवार 21 सितंबर 2026 को कौशांबी में पुलिस ने उसके काफिले को रोककर वाहनों की जांच की. इसी दौरान अतीक के दूसरे बेटे अहजम अहमद की गाड़ी भी पुलिस के रडार पर आई. पुलिस ने वाहन रोककर अहजम से पूछताछ की और जरूरी जानकारी लेने के बाद उसे जाने दिया. यह कार्रवाई ऐसे समय हुई, जब अली को उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े मामले में अदालत में पेश किया जाना था.

सैनी कोतवाली में रोका गया काफिला

जानकारी के मुताबिक, अली अहमद को झांस जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा था. उसका काफिला जब कौशांबी की सैनी कोतवाली क्षेत्र से गुजरा तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने वाहनों को रोक लिया. पुलिसकर्मियों ने काफिले में शामिल गाड़ियों की जांच की. इसी दौरान अतीक के दूसरे बेटे अहजम अहमद की गाड़ी को भी रोका गया. पुलिस ने उससे कुछ देर तक पूछताछ की और वाहन से जुड़ी जानकारी हासिल की. पूछताछ और चेकिंग पूरी होने के बाद उसे जाने दिया गया. सैनी कोतवाली प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडे ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान काफिले की गाड़ियों को रोका गया था. जांच पूरी होने के बाद सभी वाहनों को जाने दिया गया.

उमेश पाल केस में अली की पेशी

अली अहमद को उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़े मामले में अदालत में पेश किया गया. इसी मामले की सुनवाई के दौरान उसके बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया हुई. अली पर रंगदारी, अपहरण और मारपीट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. अली की जेल से प्रयागराज आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है. इसी वजह से रास्ते में काफिले की गाड़ियों की चेकिंग की गई.

अबान की मौत के बाद भी आया था प्रयागराज

इससे पहले 8 अगस्त 2026 को अली अहमद को अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज लाया गया था. हाईकोर्ट ने अली के साथ लखनऊ जेल में बंद उसके भाई उमर अहमद को भी पैरोल दी थी. दरअसल, 6 अगस्त को अबान से मिलने के लिए जा रहा था. इसी दौरान झांसी में हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना गंभीर था कि अबान की मौत हो गई. इसके बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल की मांग की गई थी. हाईकोर्ट की अनुमति के बाद अली और उमर को प्रयागराज लाया गया था.