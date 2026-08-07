Atiq Ahmed Son Death: पिता अतीक और भाई असद के बगल में ही क्यों बनेगी अबान की कब्र? जानिए कसारी-मसारी से जुड़ा कनेक्शन

अतीक़ अहमद और शाइस्ता परवीन के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. इस हादसे में अबान के साथ मौजूद उनके एक दोस्त ने भी अपनी जान गंवा दी.

हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले अबान, अतीक़ के पाँचों बेटों में सबसे छोटा था. इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर अतीक़ परिवार से जुड़ी पुरानी यादें और चर्चाएं ताज़ा हो गई हैं.

झांसी से लाया जाएगा शव, प्रयागराज में होंगी अंतिम रस्में

हादसा झांसी जिले की सीमा में हुआ. स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद, अबान और उनके दोस्त के पार्थिव शरीर को प्रयागराज लाया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, अबान के अंतिम संस्कार (सुपुर्द-ए-ख़ाक) की प्रक्रिया प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में पूरी की जाएगी. यह कब्रिस्तान अतीक़ अहमद के पैतृक आवास से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

कसारी-मसारी कब्रिस्तान ही क्यों चुना गया?

इस कब्रिस्तान को चुनने के पीछे मुख्य वजह पारिवारिक परंपरा है. अतीक़ अहमद के परिवार के ज़्यादातर सदस्यों की अंतिम रस्में यहीं निभाई गई हैं. अबान के दादा-दादी (अतीक़ के माता-पिता) की मजारें भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद हैं. खुद अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ को भी यहीं दफनाया गया था. उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अबान के बड़े भाई असद की कब्र भी यहीं है. अबान की कब्र बिलकुल उसके भाई के कब्र के बगल में बनेगी.

स्थानीय लोगों के अनुसार, कसारी-मसारी का यह हिस्सा एक तरह से अतीक़ परिवार की खानदानी कब्रगाह की तरह इस्तेमाल होता रहा है, इसीलिए अबान की कब्र भी उनके पिता, चाचा और भाई असद के पास ही बनाई जाएगी.

अतीक़ के पाँचों बेटों का क्या है मौजूदा हाल?

अतीक़ अहमद के कुल पाँच बेटे थे, जिनकी ज़िंदगी के पन्ने आज अलग-अलग मोड़ों पर बिखरे हुए हैं:

उमर अहमद (सबसे बड़े): फिलहाल लखनऊ जेल में बंद हैं.

अली अहमद (दूसरे नंबर के): झांसी जेल में बंद हैं.

असद अहमद (तीसरे नंबर के): पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं.

चौथे बेटे: वर्तमान में प्रयागराज के हटवा इलाके में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं.

अबान अहमद (सबसे छोटे): इस दुखद सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गए.

बाल सुधार गृह से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तक

उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान नाबालिग था. इस वजह से उसे शुरुआती दौर में बाल सुधार गृह भेजा गया था. बाद में, अदालत के आदेश पर उसे परिवार के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद से वे अपने रिश्तेदारों के साथ ही रह रहा था.

नवंबर 2025 में अबान एक बार फिर चर्चा में आया था, जब एक शादी के कार्यक्रम से जुड़ा उनका 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक धमकी भरा डायलॉग चल रहा था, जिसके बाद धूमनगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी. तब से वे मीडिया की नज़र में बना हुआ था. अब इस अचानक हुए सड़क हादसे ने एक बार फिर अतीक़ अहमद के बिखरे हुए परिवार को एक नए और गहरे शोक में ढकेल दिया है.