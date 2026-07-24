Home > उत्तर प्रदेश > अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त

अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त

Atiq Ahmed Property Seized: कौशांबी में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद की करीब 24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई. जानिए प्रशासन की कार्रवाई, जब्त जमीन और पूरा मामला.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 24, 2026 6:01:52 PM IST

अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा
अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा


 UP News: उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच कौशांबी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रयागराज और कौशांबी प्रशासन की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब 24 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया. कार्रवाई के बाद संबंधित जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है.
 
प्रशासन के मुताबिक, चायल तहसील के रसूलाबाद कोइलहा गांव में स्थित करीब छह बीघा जमीन को जब्त किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई.

 अमरूद का बाग और खाली जमीन भी कब्जे में

जब्त की गई संपत्ति में अमरूद का बाग भी शामिल है. वहीं, जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस खाली मैदान में आसपास के युवक क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे. यहां अभ्यास के लिए पक्की पिच और नेट भी लगाए गए थे. अब प्रशासन ने पूरी जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर कानूनी कब्जा ले लिया है.

 माफिया नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है. प्रशासन का दावा है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े कई लोगों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है.

आर्थिक नेटवर्क तोड़ने पर फोकस

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल संपत्ति जब्त करना नहीं, बल्कि अपराध के आर्थिक तंत्र को कमजोर करना भी है. इसी रणनीति के तहत अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

Tags: Atiq AhmedAtiq Ahmed PropertyGangster ActKaushambi NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026
अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त
अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त
अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त
अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त