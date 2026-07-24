अतीक अहमद पर फिर कसा शिकंजा, कौशांबी में 24 करोड़ की जमीन प्रशासन ने की जब्त

UP News: उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच कौशांबी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रयागराज और कौशांबी प्रशासन की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब 24 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया. कार्रवाई के बाद संबंधित जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है.

प्रशासन के मुताबिक, चायल तहसील के रसूलाबाद कोइलहा गांव में स्थित करीब छह बीघा जमीन को जब्त किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई.

अमरूद का बाग और खाली जमीन भी कब्जे में

जब्त की गई संपत्ति में अमरूद का बाग भी शामिल है. वहीं, जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस खाली मैदान में आसपास के युवक क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे. यहां अभ्यास के लिए पक्की पिच और नेट भी लगाए गए थे. अब प्रशासन ने पूरी जमीन पर अपना बोर्ड लगाकर कानूनी कब्जा ले लिया है.

माफिया नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. इसी क्रम में अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है. प्रशासन का दावा है कि अतीक अहमद गैंग से जुड़े कई लोगों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है.

आर्थिक नेटवर्क तोड़ने पर फोकस