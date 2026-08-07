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Atiq Ahmed Son: अतीक अहमद के पांचों बेटों का अब क्या है हाल? सबसे छोटे बेटे अबान की भी मौत, जानिए कौन कहां?

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की भी मौत हो गई. झांसी जेल से प्रयागराज लौटते वक्त यह हादसा हुआ. असद के बाद अबान की मौत... जानिए अतीक के पांचों बेटों का अब क्या हाल है और कौन कहां है.

By: Shivani Singh | Published: August 7, 2026 4:15:20 PM IST

असद के बाद अबान की मौत... जानिए अतीक के पांचों बेटों का अब क्या हाल है और कौन कहां है.
असद के बाद अबान की मौत... जानिए अतीक के पांचों बेटों का अब क्या हाल है और कौन कहां है.


माफिया डॉन अतीक अहमद के सबसे छोटे और पांचवें बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के बाद प्रयागराज लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में कार अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ. इससे पहले अतीक के एक और बेटे असद अहमद को झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था.

अतीक अहमद के कुल कितने बेटे थे?

अतीक अहमद के कुल पांच बेटे थे

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  • अली अहमद: झांसी जेल में बंद है.
  • असद अहमद: अप्रैल 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था.
  • अहजाम अहमद: चौथा बेटा, जो हिरासत में नहीं है.
  • अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा): सड़क हादसे में मौत हो चुकी है.

परिवार के कौन-कौन से सदस्य और गुर्गे हैं फरार?

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही हैं. उनके अलावा:

  • शाइस्ता की बहन आयशा नूरी
  • अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा
  • अतीक गैंग के गुर्गे: गुड्डू मुस्लिम, मो. अरमान और मो. साबिर भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर (फरार) हैं.

अतीक और अशरफ की 2023 में हुई थी हत्या

15 अप्रैल 2023 को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों को मेडिकल जांच के लिए मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी मीडियाकर्मी बनकर आए हमलावरों ने बेहद करीब से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थीं. इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) ने मौके से गिरफ्तार किए गए तीनों हमलावरों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने अपराध की दुनिया में रातों-रात बड़ा नाम कमाने के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. हालांकि, इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह और कई अहम सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं.

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