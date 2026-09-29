मिट्टी में मिल गया अतीक के सहयोगी का अवैध गौशाला, 3000 वर्ग मीटर में फैला था निर्माण, PDA ने क्यों की कार्रवाई?

PDA Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ देर रात एक बड़ा ऑपरेशन चलाया. पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र में आने वाले कछार क्षेत्र में लगभग 3,000 वर्ग मीटर में फैली एक गौशाला को बुलडोजर से गिरा दिया गया.

बताया जा रहा है कि यह जगह अतीक अहमद के करीबी आबिद प्रधान के दामाद मोहम्मद जैद से जुड़ी है. ऑपरेशन के दौरान मौके पर करीब 400 गायें और भैंसें मौजूद थीं. नगर निगम की टीम ने इन जानवरों को अपनी कस्टडी में ले लिया.

कहां हुई कार्रवाई?

यह कार्रवाई विष्षुपुरी कॉलोनी के आगे कछार इलाके में की गई है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) के अधिकारियों के अनुसार, गौशाला के लेआउट प्लान को प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली थी. कछार इलाके में बिल्डिंग प्लान मंजूरी पर रोक के बावजूद वहां बड़े पैमाने पर डेयरी और गौशाला बनाई गई थी. इस उल्लंघन के आधार पर प्राधिकरण ने अवैध ढांचे को हटाने की कार्रवाई की.

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जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

बताया जा रहा है कि जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है. पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे. बुलडोजर से गौशाला के ढांचे को गिरा दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में हड़कंप मच गया. वहां मौजूद लगभग 400 गायों और भैंसों की सुरक्षा सुनिश्चित तरने के लिए नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची. गिराने की कार्रवाई के बाद निगम के कर्मचारियों ने सभी जानवरों को अपनी देखरेख में ले लिया और उन्हें दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी संभाली.

गौशाल को गिरा दिया गया

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) के अनुसार, संबंधित गौशाला के लेआउट प्लान को प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली थी. कछार इलाके में बिल्डिंग प्लान मंजूरी पर रोक होने के बावजूद डेयरी और गौशाला बनाई गई थी. स्थानीय स्तर पर इस निर्माण का संबंध जैद खालिद से बताया जा रहा है. कहा जाता है कि वह आबिद प्रधान का दामाद है, जिसे अतीक अहमद का करीबी सहयोगी माना जाता था. ऑपरेशन के दौरान मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और PAC के जवानों को तैनात किया गया था. PDA अधिकारियों का कहना है कि नियमों के मुताबिक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. इस अभियान के तहत प्राधिकरण ने कछार इलाके में बनी एक गौशाला को गिरा दिया है.

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