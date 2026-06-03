Astha Singh Video: मेरे पैरों के बीच में पैर रखा और हाथ मेरे जांघ… ‘मैं ठाकुर हूं’ बोलने वाली आस्था सिंह के साथ अश्लील हरकत, मुस्लिम शख्स ने किया गंदा काम

Kanpur Astha Singh Video: क्या आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की बैंक कर्मी आस्था सिंह याद है, जिन्होंने एक दूसरी महिला स्टाफ से विवाद में कहा था कि ‘मैं ठाकुर हूं.’ यह मामला उस समय समय काफी चर्चा में रहा था और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. अब हम उस महिला बैंक कर्मी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है.

आस्था सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपने साथ ई-रिक्शा में हुई अश्लील हरकत की बात बताई है. इसका आरोप उन्होंने एक मुस्लिम शख्स पर लगाया है. आस्था ने 2 मिनट 8 सेकेंड के वीडियो में बताया- ‘मैं अपनी ब्रांच से मेट्रो स्टेशन के लिए निकली. वहां से मैंने ई रिक्शा लिया. मेरे बगल में एक आंटी बैठी थी. मेरे सामने एक मुस्लिम पर्सन बैठा था. मैं कुछ चीजों में परेशान थी और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया.’

‘उसका पैर मेरे दोनों पैर के बीच पहुंच गया’

उन्होंने आगे कहा- ‘मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि उस पर्सन का पैर मेरे दोनों पैर के बीच पहुंच गया. 10 सेकेंड के बाद ऐसा लगा कि हाथ मेरे बॉडी पार्ट में टच हो गया. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थी. अचानक से उसका हाथ कुर्ते के अंदर से मेरे थाई तक पहुंच गया.’

आस्था ने बताया- ‘मैंने उसे धक्का देते हुए एक झापड़ मारा. मैंने हाथ पर मुक्का मारा. मैं जहां पर थी वो मुस्लिम क्राउडेड प्लेस था. यहां पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, जितना मैं कर सकती थी उतना किया. उसने गलती मानने की बजाय मुझसे कहा कि तुम्हे बैठने की तमीज नहीं है. मैंने इसकी 2-3 सेकेंड की वीडियो बना ली है.

‘इनको इनकी औकात दिखाओ’

उन्होंने कहा कि ये वही इंसान हैं जो अपने घर की बहू-बेटियों को बुर्का पहनाकर रखते हैं, जिससे कोई उनकी शक्ल भी न देख सके. दूसरे घर की इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं. ये सेक्युलर का तमाचा है हमारे मुंह पर जो हम भाई-भाई करके घूमते हैं. अभी भी समय है जाग जाओ, अपनी पहचान बनाओ और इनको इनकी औकात दिखाओ.

वहीं बैंक कर्मी आस्था का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो में कानपुर पुलिस कमिश्‍नरेट की तरफ से आस्‍था सिंह को संबोधित करते हुए लिखा गया- ‘कृपया पूर्ण विवरण सहित थाना स्‍थानीय पर शिकायत दर्ज कराएं. नियमानुसार आवश्‍यक कार्यवाही की जाएगी. घटना से संबधित थाने का नाम अवगत कराने का कष्‍ट करें.’

बैंक में आस्था सिंह का किससे हुआ था विवाद?

बता दें कि इसी साल 6 जनवरी को एचडीएफसी बैंक की पूर्व महिला कर्मचारी अपना कार्यभार मुक्‍त करने का पत्र लेने आई थीं. काफी देर इंतजार के बाद उनके पति बैंक पहुंचे. इसको लेकर बैंक कर्मी का दंपती से झगड़ा हो गया.

बाद में बैंक कर्मी ने स्‍पष्‍टीकरण देते हुए बताया कि उस महिला कर्मचारी के पति ने उनकी डेस्‍क पर आकर उनकी जाति पूछी और उनसे अभद्र भाषा का इस्‍तेमाल करते हुए परिणाम भुगतने की धमकी दी. इसके जवाब में आस्‍था सिंह ने गुस्‍से में कहा था कि वह ठाकुर हैं. यह मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था.