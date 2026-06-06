Astha Singh: तुमलोग जो भी उखाड़… ‘मैं ठाकुर हूं’ बोलने वाली आस्था सिंह को मिली धमकी, मुस्लिम शख्स पर लगाया था छेड़खानी का आरोप

Astha Singh Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ‘मैं ठाकुर हूं’ बोलकर चर्चा में आने वाली अस्था सिंह ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर मुस्लिम शख्स पर छोड़खानी का आरोप लगाया था. अब अस्था सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर छेड़खानी का वीडियो पोस्ट करने और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उन्हें लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट मैसेज भेजकर उड़ा देने और काट डालने की धमकी मिल रही है.

उन्होंने कहा- ‘मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे लगातार पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, कोई कहता है कि हम तुम्हें उड़ा देंगे. ये वीडियो हटा दो नहीं तो हम तुम्हें काट डालेंगे. जहां भी तुम्हें देखेंगे काट डालेंगे. मुझे धमकी देने वाले इस तरह के सभी लोगों को सीधे से कहना है कि मुझे जो करना है मैं वो करती रहूंगी. तुम्हारे अंदर जितना भी दम हो लगा दो. जो भी उखाड़ सकते हैं उखाड़ लें मेरा कुछ नहीं होने वाला है.’

‘मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना’

आस्था ने कहा कि यह उस धर्म विशेष की एक अच्छाई है कि कितना भी गलत करने के बाद भी उसके धर्म के लोग साथ दे रहे हैं. हमारे धर्म के लोगों का कहना है कि ये सब पब्लिशिटी स्टंट है. मैं पॉपुलरिटी पाने के लिए यह सब कर रही हूं. मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना है. एक मुद्दा था, जिसे मैंने रेज किया. किसी भी धर्म विशेष से आपको अच्छाई सीखनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कार्रवाई कर रही है. बाकी सभी महिलाओं के हित के लिए भी यह काम किया जा रहा है. इससे कि फिर कोई इस तरह से छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

‘छेड़खानी करने वाले को करारा जवाब देना चाहिए’

साथ ही आस्था ने कहा कि जब भी किसी के साथ छेड़खानी हो तो सबसे पहले तो तुरंत आपको छेड़खानी करने वाले को करारा जवाब देना चाहिए. आजकल हर रोड चौराहे पर इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी और आरोपी पकड़ा जाएगा. आप एक्शन लीजिए और हो सके तो वीडियो भी कैप्चर कीजिए.

इस दौरान आस्था ने यह भी कहा कि छेड़खानी और पढ़े-लिखे होने से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं तो अश्चर्यचकित रह गई, जब मेरे साथ छेड़खानी हुई और मैंने विरोध किया तो वहां मौजूद आरोपी के समुदाय का व्यक्ति ही कहने लगा कि छोड़ो-छोड़ो जाने दो. बहुत तुच्छ मानसिकता है. मैंने खुद अपनी लड़ाई लड़ी और फिर घर चली गई. किसी ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया.

आस्था सिंह के साथ क्या हुआ था?

बता दें कि आस्था ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि जब वो अपने ऑफिस से ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं, तभी कानपुर के बेकनगंज में एक मुस्लिम शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. शख्स ने उनके दोनों पैर के बीच में अपना पैर रखा, फिर जांघ पर हाथ रखा था. इसके बाद आस्था ने आरोपी को थप्‍पड़ मारकर वहां से भगा दिया था.

आस्था का वीडियो वायरल होने के बाद उनसे कानपुर पुलिस ने संपर्क किया. इसके बाद उन्होंने तहरीर दी. पुलिस ने आस्था की तहरीर के आधार पर बेकनगंज थाने में छेड़खानी समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

गौरतलब है कि इसी साल 6 जनवरी को एचडीएफसी बैंक की पूर्व महिला कर्मचारी अपना कार्यभार मुक्‍त करने का पत्र लेने आई थीं. काफी देर इंतजार के बाद उनके पति बैंक पहुंचे. इस दौरान आस्‍था सिंह का दंपती से झगड़ा हो गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.