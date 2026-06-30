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यूपी में ओवैसी का मिशन 2027 शुरू, क्या सपा के सबसे मजबूत किले में लगेगी सेंध? बढ़ेगी अखिलेश यादव की सियासी टेंशन?

Owaisi UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. बहराइच के मटेरा और बिजनौर के नजीबाबाद से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी तीखे हमले किए हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 30, 2026 12:56:47 PM IST

यूपी में ओवैसी की एंट्री से बदलेगा चुनावी गणित
यूपी में ओवैसी की एंट्री से बदलेगा चुनावी गणित


Owaisi UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. बहराइच के मटेरा और बिजनौर के नजीबाबाद से चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी तीखे हमले किए हैं. ओवैसी मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी की सक्रियता सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोटबैंक में सेंध लगा सकती है और 2027 के चुनावी समीकरण बदल सकती है?

उत्तर प्रदेश में चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है. पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगातार रैलियां कर रहे ओवैसी अब खुद को मुस्लिम नेतृत्व के बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे दिखाई दे रहे हैं. उनकी सक्रियता ने समाजवादी पार्टी के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है.

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बहराइच से शुरू हुआ मिशन यूपी

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मिशन यूपी की शुरुआत पूर्वांचल के बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट से की. यह इलाका गाजी सालार मसूद की दरगाह के कारण लंबे समय से चर्चा में रहता है. गाजी मियां की दरगाह कभी हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में यह सामाजिक और राजनीतिक विवादों का केंद्र भी बनी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी ने इस क्षेत्र का चयन सोच-समझकर किया है ताकि मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकें.

अब पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाके में शक्ति प्रदर्शन

बहराइच के बाद ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नजीबाबाद सीट पर जनसभा की. नजीबाबाद को मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहां उनकी सभा को आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा.

अखिलेश यादव पर सीधा हमला

नजीबाबाद की सभा में ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव समाजवाद की नहीं बल्कि “यादववाद” की राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि अब मुसलमान केवल दरी बिछाने या वोट देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व की मांग करेगा. ओवैसी का यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की उस राजनीति को चुनौती देता दिखा, जिसमें मुस्लिम समुदाय लंबे समय से उसका अहम समर्थन आधार माना जाता रहा है.

मुस्लिम नेतृत्व का मुद्दा उठाकर साध रहे समुदाय

सभा के दौरान ओवैसी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने दशकों तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जबकि अन्य दल भी उन्हें नेतृत्व देने से बचते रहे हैं. यदि मुसलमान केवल वोटर बनकर रहेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा. इस तरह ओवैसी ने मुस्लिम नेतृत्व और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर समुदाय के भीतर मौजूद असंतोष को संबोधित करने की कोशिश की.

यूपी की 143 सीटों पर निर्णायक हैं मुस्लिम वोटर

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 143 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं. इनमें लगभग 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है. यह सीटें मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों में स्थित हैं. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सपा के PDA फॉर्मूले को चुनौती?

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से “PDA” यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अपनी पारंपरिक मुस्लिम समर्थक छवि से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करना चाहती है. इसी रणनीति के बीच ओवैसी मुस्लिम मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका आरोप है कि सपा मुसलमानों के वोट तो लेती है लेकिन नेतृत्व और अधिकारों के सवाल पर खुलकर बात नहीं करती.

मुस्लिम वोटबैंक में सेंध की कोशिश?

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माने जाते हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों ने सपा का समर्थन किया था. माना जाता है कि 80 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट सपा के पक्ष में गए थे. हालांकि अब ओवैसी इसी वोटबैंक में अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. भले ही AIMIM बड़ी संख्या में सीटें जीतने में सफल न हो, लेकिन यदि वह मुस्लिम बहुल सीटों पर 10 से 20 हजार वोट भी हासिल कर लेती है तो कई सीटों पर चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा होने से भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना भी जताई जाती है. बिहार की राजनीति में भी AIMIM के प्रभाव को लेकर इसी तरह की चर्चाएं होती रही हैं.

200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

AIMIM उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है. पार्टी की नजर खासतौर पर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत या उससे अधिक है. इन्हीं सीटों को समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन मानती है. यही कारण है कि ओवैसी की सक्रियता को सपा के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.

लेकिन यूपी में अभी तक नहीं खुला AIMIM का खाता

उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी का चुनावी रिकॉर्ड अभी तक बेहद कमजोर रहा है.

2017 विधानसभा चुनाव: AIMIM ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा. अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई. पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी.
2022 विधानसभा चुनाव: AIMIM ने लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. अधिकांश प्रत्याशी चुनाव में प्रभाव नहीं छोड़ सके. सिर्फ कुछ सीटों पर पार्टी को सीमित वोट मिले.

Tags: akhilesh yadav mission 2027owaisi up politics
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