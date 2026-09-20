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UP Politics: कानपुर में ओवैसी ने जयंत चौधरी की पत्नी को लेकर दिया बड़ा बयान, ‘मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, वे मेरी…’

UP Politics News: यूपी के कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने जयंत चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ कथित अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी भले ही बीजेपी के साथ हों, लेकिन इसके बावजूद वह उनका सम्मान करते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: September 20, 2026 11:36:38 PM IST

असदुद्दीन ओवैसी ने जयंत चौधरी की पत्नी को लेकर दिया बड़ा बयान
असदुद्दीन ओवैसी ने जयंत चौधरी की पत्नी को लेकर दिया बड़ा बयान


UP Politics News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में आयोजित जनसभा के दौरान कई बड़े बयान दिए. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल (RLD) प्रमुख जयंत चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ कथित अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी को भी जयंत चौधरी के खिलाफ घटिया भाषा बोलने का अधिकार नहीं है.

ओवैसी ने कहा कि वह जयंत चौधरी और उनकी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं. उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी की पत्नी उनकी बहन जैसी है. किसी भी राजनीतिक विरोध के बावजूद उनके परिवार के प्रति सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वे इससे अपनी सोच और मानसिकता को ही उजागर करते हैं. ओवैसी ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी भले ही बीजेपी के साथ हों, लेकिन इसके बावजूद वह उनका सम्मान करते हैं.

बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत का संदेश

इस मौके पर यूपी की राजनीति पर ओवैसी ने विपक्षी दलों को साथ आने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने से रोकनी है तो साथ आइए. हमारी पार्टी ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने. 

उन्होंने कहा कि हमनें तमाम पार्टियों से कहा कि अगर बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना चाहते हैं तो AIMIM से हाथ मिलाइए. आप और हम बाबा को फिर मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगे. अगर बीजेपी को लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से रोकना है तो विपक्षी दलों को आपस में बातचीत करनी होगी.

2 अक्टूबर तक गठबंधन पर फैसला

AIMIM प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर 2 अक्टूबर तक इंतजार करेगी. इसके बाद पार्टी यह घोषणा करेगी कि किस दल के साथ गठबंधन किया जाएगा और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा.

Tags: Asaduddin OwaisiUP News
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