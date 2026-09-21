Home > उत्तर प्रदेश > ‘बीवी की गुलामी, सोने से पहले 3 बार I Love You’ ओवैसी के बदले अंदाज ने मचाई हलचल, Gen-Z को लेकर क्यों चर्चा में हैं AIMIM चीफ?

‘बीवी की गुलामी, सोने से पहले 3 बार I Love You’ ओवैसी के बदले अंदाज ने मचाई हलचल, Gen-Z को लेकर क्यों चर्चा में हैं AIMIM चीफ?

Asaduddin Owaisi Gen z I Love You Wife Advice: असदुद्दीन ओवैसी के हालिया भाषणों में 'बीवी की सेवा', दिन में 3 बार 'I Love You' कहने, महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स और Reels-ड्रग्स की लत जैसे मुद्दे चर्चा में हैं. जानिए उनके बदले अंदाज की पूरी कहानी.

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 5:43:11 PM IST

'बीवी की गुलामी, सोने से पहले 3 बार I Love You' ओवैसी के बदले अंदाज ने मचाई हलचल, Gen-Z को लेकर क्यों चर्चा में हैं AIMIM चीफ?
'बीवी की गुलामी, सोने से पहले 3 बार I Love You' ओवैसी के बदले अंदाज ने मचाई हलचल, Gen-Z को लेकर क्यों चर्चा में हैं AIMIM चीफ?


Asaduddin Owaisi Gen z I Love You Wife Advice: उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के चुनावों से ठीक पहले, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक अंदाज में एक ऐसा चौंकाने वाला बदलाव किया है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. क्या आपने कभी सोचा है कि कट्टर राजनीतिक भाषणों के लिए पहचाने जाने वाले ओवैसी कभी युवाओं को ‘बीवी की गुलामी’ या दिन में तीन बार ‘आई लव यू’ कहने की सलाह देंगे? जी हां, जेन-जेड (Gen-Z) पीढ़ी को अपनी तरफ रिझाने के लिए ओवैसी ने पुराने और सीरियस मुद्दों से हटकर मॉर्डन लाइफस्टाइल, जेंडर रोल्स और मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियों पर बात करना शुरू कर दिया है. भोपाल से लेकर कानपुर तक की रैलियों में उनके ये वायरल बयान इंटरनेट पर तहलका मचा रहे हैं.

जहां एक तरफ वे पतियों को पत्नियों की सेवा करने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे बहनों के संपत्ति के अधिकार, डिजिटल रील्स और ड्रग्स की लत जैसी मॉर्डन इशूज पर भी खुलकर बात करते नजर रहे हैं. उनके इन क्लिप-फ्रेंडली और वायरल बयानों के पीछे की पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है, आइए जानते हैं कि कैसे ओवैसी युवाओं के बीच अपनी इस नई इमेज से सेंध लगा रहे हैं.

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मैरिज रिलेशनशिप के एडवाइजर बन रहे ओवैसी?

ओवैसी ने भोपाल और कानपुर की रैलियों में युवाओं को संबोधित करते हुए रिश्तों पर एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया. उन्होंने युवा लड़कों से मजाकिया और बेबाक अंदाज में पूछा कि क्या वे अपनी पत्नियों की सेवा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने खुद के वैवाहिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जो मर्द अपनी पत्नियों की बात मानते और सेवा करते हैं, वही सबसे अच्छे होते हैं. इसके अलावा, उन्होंने पुरुषों को सलाह दी कि वे अपने प्यार का इजहार करते हुए दिन में कम से कम 3 बार ‘आई लव यू’ कहें.

महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की वकालत

सिर्फ रिश्तों की बात ही नहीं, बल्कि ओवैसी ने युवा महिलाओं और प्रोग्रेसिव युवाओं को साधने के लिए महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स यानी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है. वे लगातार युवा लड़कों को नसीहत दे रहे हैं कि वे अपनी बहनों को उनका जायज हक और संपत्ति में हिस्सा जरूर दें. इसके लिए वे इस्लामिक न्यायशास्त्र (शरियत) के साथ-साथ नागरिक समानता का हवाला देकर अपनी बात को मजबूती से रखते नजर आ रहे हैं.

मेंटल हेल्थ, ड्रग्स और रील्स की लत पर कही ये बात

ओवैसी आजकल के युवाओं की उन समस्याओं पर भी खुलकर बोल रहे हैं, जिससे वे सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं. वे युवाओं को बिना डरे जीने और कानूनी रूप से जागरूक रहने का हौसला देते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने युवाओं को ड्रग्स और सोशल मीडिया पर ‘रील एडिक्शन’ जैसी खतरनाक लतों से दूर रहने की चेतावनी दी है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई इस लत से परेशान है, तो वे खुद उसे डि-एडिक्शन सेंटर ले जाने के लिए तैयार हैं ताकि वे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन सकें.

वायरल बयानों से Gen-Z को साधने की स्ट्रैटजी

ओवैसी की नई स्ट्रैटजी उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स ने बेहद शातिर तरीके से डिजाइन की है. उनके इन मोरल और सोशल लेसन्स को छोटे-छोटे वायरल वीडियो और साउंडबाइट्स में बदलकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉट्स पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है. इस आधुनिक और कूल अंदाज के जरिए ओवैसी अपनी पुरानी हार्डलाइन राजनीतिक छवि को बदल रहे हैं. जाहिर है कि ओवैसी अफने उन युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं जो पर्सनल आइडेंटिटी के साथ मॉरल वैल्यूज और एथिक्स को साथ लेकर चलते हैं.

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