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राम मंदिर विवाद के बीच केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर बढ़ा बवाल,एंट्री से पहले घिरे AAP संयोजक, संत समाज ने दी चेतावनी; जानिए पूरा मामला

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 24, 2026 3:25:29 PM IST

केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर बढ़ा बवाल
केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर बढ़ा बवाल


Arvind Kejriwal Ayodhya Visit: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 26 जून को प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच उनके दौरे का संत समाज और कुछ धार्मिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. विरोध करने वाले संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.
 
जानकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल 26 जून को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजा-अर्चना करने वाले हैं. हालांकि, उनके दौरे को लेकर बढ़ते विरोध के कारण राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है.

 संत समाज ने जताई नाराजगी

अयोध्या के पांडा पुरोहित समाज, सनातन रक्षा दल और कुछ अन्य संगठनों ने अरविंद केजरीवाल के दौरे का विरोध किया है. इन संगठनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने अतीत में भगवान राम और राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिए थे. ऐसे में उनका अयोध्या आगमन राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित माना जा रहा है.पांडा पुरोहित समाज के अध्यक्ष राजेश महाराज ने कहा कि यदि पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे, तो अब अयोध्या आने का उद्देश्य क्या है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर और उससे जुड़े मामलों को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए.

चढ़ावा विवाद के बीच बढ़ी संवेदनशीलता

राम मंदिर में कथित चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच जारी है. ऐसे समय में धार्मिक और राजनीतिक बयानबाजी माहौल को प्रभावित कर सकती है. संत समाज का कहना है कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए और किसी भी नेता को इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

 प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन

सनातन रक्षा दल और अन्य संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि केजरीवाल के दौरे पर पुनर्विचार किया जाए. संगठनों का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है.सनातन रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल अयोध्या आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ठोस सबूतों के राम मंदिर से जुड़े मामलों पर बयानबाजी की जा रही है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो रहे हैं.

Tags: AAP Newsarvind kejriwalayodhya newshome-hero-pos-2Kejriwal Ayodhya VisitRam Mandir News
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