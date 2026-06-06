Home > उत्तर प्रदेश > प्रेमानंद महाराज को हंसाने वाले कलाकार के साथ वृंदावन में बैग चोरी; 30 घंटे बाद मिला कीमती समान

प्रेमानंद महाराज को हंसाने वाले कलाकार के साथ वृंदावन में बैग चोरी; 30 घंटे बाद मिला कीमती समान

Artist Rahul Mishra Puppet Theft: जयपुर के मशहूर कलाकार राहुल मिश्रा के साथ एक दुखद घटना हुई है. वे 'पुरुषोत्तम मास' के पवित्र महीने में भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन गए थे, ताकि 'पंचकोशी परिक्रमा' कर सकें और भगवान ('ठाकुरजी') का आशीर्वाद ले सकें.

By: Shristi S | Published: June 6, 2026 10:24:30 PM IST

प्रेमानंद महराज को हंसाने वाले कलाकार राहुल मिश्रा के पपेट 30 घंटे बाद मिले
प्रेमानंद महराज को हंसाने वाले कलाकार राहुल मिश्रा के पपेट 30 घंटे बाद मिले


Artist Rahul Mishra Theft Case: जयपुर के मशहूर कलाकार राहुल मिश्रा के साथ एक दुखद घटना हुई है. वे ‘पुरुषोत्तम मास’ के पवित्र महीने में भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन गए थे, ताकि ‘पंचकोशी परिक्रमा’ कर सकें और भगवान (‘ठाकुरजी’) का आशीर्वाद ले सकें.

एक चालाक ई-रिक्शा ड्राइवर कलाकार का पूरा बैग लेकर भाग गया. इस चोरी से कलाकार बहुत दुखी हैं, क्योंकि उस बैग में उनकी कला की जान बसी थी उनके मुख्य लाइव-परफॉर्मेंस वाले किरदार, ‘जोजो-जानी’. बता दें कि यह कलाकार अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन कर प्रेमानंद महराज को हंसाया है.

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कलाकार धार्मिक यात्रा के लिए जयपुर से वृंदावन गए थे

मूल रूप से जयपुर के रहने वाले राहुल मिश्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन धाम गए थे. सुबह उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ वृंदावन की ‘पंचकोशी परिक्रमा’ पूरी की. इसके बाद, वे और उनके साथी ई-रिक्शा से मशहूर प्रेम मंदिर के ठीक सामने स्थित ‘सुखधाम गेस्टहाउस’ पहुंचे ताकि वहां चेक-इन कर सकें.

गेस्टहाउस काउंटर पर हुई चोरी

गेस्टहाउस पहुंचने पर, राहुल मिश्रा ने अपना सामान जिसमें वह खास बैग भी शामिल था ई-रिक्शा में ही छोड़ दिया और वे व उनके साथी कमरा बुक करने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए काउंटर पर चले गए. लेकिन, जब वे कमरा बुक करने के बाद अपना सामान लेने मुख्य प्रवेश द्वार पर लौटे, तो उन्हें गहरा सदमा लगा. मौका पाकर, चालाक ई-रिक्शा ड्राइवर उनका कीमती बैग लेकर गायब हो गया था.

ई-रिक्शा से बैग चोरी

एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास सुखधाम गेस्टहाउस के बाहर से राहुल मिश्रा का बैग चुरा लिया. राहुल मिश्रा ‘पुरुषोत्तम मास’ के दौरान ‘ठाकुरजी’ की भक्ति में लीन होने आए थे. इस चोरी के कारण कलाकार गहरे सदमे और मानसिक परेशानी में हैं; बैग में कोई आम सामान नहीं था, बल्कि उसमें ‘जोजो-जानी’ थे. उनकी परफॉर्मेंस के मुख्य किरदार (कठपुतलियां/आकृतियां), जिनके जरिए उन्होंने पहले सम्मानित संत प्रेमानंद जी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था. स्थानीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है और ई-रिक्शा ड्राइवर का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाए जाने के 30 घंटे बाद मिल गए. 

Tags: premanand maharajuttar pradeshvrindavan
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