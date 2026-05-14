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बंद कमरे में जेठ और बहू के बीच क्या हुई बातचीत? पूरा सैफई इस बात से अनजान, वीडियो आया सामने

Prateek Yadav: प्रतीक यादव के निधन के बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सौतेले भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. तो अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच बंद कमरे में आखिर क्या हुई बातचीत, जिससे पूरा सैफई अनजान.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 14, 2026 10:55:43 AM IST

प्रतीक यादव की मौत के बाद जेठ और बहू में क्या हुई बातचीत?
प्रतीक यादव की मौत के बाद जेठ और बहू में क्या हुई बातचीत?


समाजवाद पार्टी के दिवंगत संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन ने सभी को चौंका दिया. उनके निधन के वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थीं और खबर मिलते ही वो आनन-फानन में लखनऊ पहुंची. सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे उसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. अखिलेश यादव ने अपनी बहू अपर्णा यादव से बंद कमरे में क्या बातचीत की?

क्या है वायरल वीडियो?

जब सपा नेता अखिलेश यादव अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उसी दौरान प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव अपनी बच्चियों के साथ आगे बढ़ीं और अखिलेश यादव को भीड़ से अलग कमरे में लेकर चली गईं. लेकिन दोनों की बंद में आखिर क्या बातचीत हुई, लोग इससे अनजान हैं. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखते ही कई यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘अपना हमेशा अपना रहेगा किसी भी परिस्थिति में.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘परिवार की यही खासियत है.’ एक अन्य यूजर ने बोला कि अपने तो अपने होते है. कुछ लोगों ने कहा कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी की बात कर रहे होंगे कि अंतिम संंस्कार क्या और कैसे होगा. 

प्रतीक यादव की कैसे हुई मौत?

प्रतीक यादव को बुधवार तड़के करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत फेफड़ों में गंभीर रूप से खून के थक्के जमने के कारण सांस लेने में समस्या हुई थी. इसका मतलब है कि उनके फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया था, जिससे रक्त प्रवाह बुरी तरह बाधित हो गया और हृदय और श्वसन प्रणाली अचानक काम करना बंद कर दी.

Tags: Aparna Yadavprateek yadav
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