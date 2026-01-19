Home > उत्तर प्रदेश > Pratik Yadav Love story: ईमेल से शुरू हुई बातचीत, 11 साल तक किया डेट; बड़ी ही रोमांटिक लव स्टोरी है प्रतीक-अपर्णा की

Aparna-Pratik Yadav Love story: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी परिवार के मशहूर  सदस्य प्रतीक यादव और उनकी प्राइवेट लाइफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जिससे पूरे राज्य में हलचल मच गई है.

By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 1:19:02 PM IST

Aparna-Pratik Yadav Love story: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी परिवार के मशहूर  सदस्य प्रतीक यादव और उनकी प्राइवेट लाइफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जिससे पूरे राज्य में हलचल मच गई है. दरअसल, एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, प्रतीक ने इशारा किया कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जो खुद भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उनके साथ कुछ दिक्क्तें चल रही हैं और तलाक होने वाला है. चलिए जान लेते हैं उनकी लव स्टोरी कब शुरू हुई और कहां से शुरू हुई? 

कहां मिले थे दोनों 

जैसा की आप जांतव हैं कि हर लव स्टोरीज़ का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, वैसा ही कुछ अखिलेश यादव के भाई के साथ देखने को मिला है. जहां पहले तेजश्वी यादव के भाई अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चाओं में थे वहीं अब अखिलेश के भाई भी अपनी शादी-शुदा जिंदगी को लेकर चर्चाओं में हैं. कहा जाता है कि उनके रिश्ते को और लव स्टोरी को लोग मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते थे. अपर्णा यादव और प्रतीक यादव पहली बार स्कूल के दिनों में मिले थे. वे लखनऊ के अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन उनके कुछ कॉमन दोस्त थे जिनके ज़रिए उनकी दोस्ती शुरू हुई. वो अक्सर स्कूल के फंक्शन और इंटर-स्कूल प्रोग्राम में मिलते थे, और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई.

ईमेल से शुरू हुई बातचीत 

एक इंटरव्यू में, अपर्णा यादव ने अपनी लव स्टोरी बताते हुए कहा कि 2001 में, एक बर्थडे पार्टी के दौरान, प्रतीक यादव ने उनसे उनकी ईमेल आईडी मांगी थी. उस समय, मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे, और प्रतीक ने ईमेल के ज़रिए अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करने का फैसला किया. कुछ ही दिनों में, अपर्णा को प्रतीक से कई ईमेल मिले, जिनमें उन्होंने खुलकर अपने प्यार का इज़हार किया था. इस ईमेल बातचीत ने उनके रिश्ते को मज़बूत किया, और उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी. शुरुआती दिनों में, अपर्णा को कोई अंदाज़ा नहीं था कि प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं.

11 साल तक चली डेटिंग 

अपर्णा और प्रतीक ने लगभग 11 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. यह रिश्ता दोनों परिवारों की जानकारी के बिना चलता रहा. 2011 में, दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला. परिवारों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शादी के लिए अपनी सहमति दे दी. फिर, 2012 में, कपल ने आखिरकार शादी कर ली. उनकी शादी एक हाई-प्रोफाइल इवेंट थी और इसमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. खास बात यह है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, साथ ही उद्योगपति अनिल अंबानी भी मेहमानों में शामिल थे. शादी की भव्यता और बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज ने इसे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना दिया.

