Home > उत्तर प्रदेश > Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: ईमेल से शुरू हुई लव स्टोरी, Instagram पर तलाक का एलान; आखिर कैसे थे दोनों के बीच संबंध

Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: ईमेल से शुरू हुई लव स्टोरी, Instagram पर तलाक का एलान; आखिर कैसे थे दोनों के बीच संबंध

Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: स्कूल के दिनों में शुरू हुई प्रतीक यादव और अपर्णा की लव स्टोरी में कई ट्विस्ट आए और आखिरकार शादी के अंजाम तक जा पहुंची

By: JP Yadav | Published: May 13, 2026 8:08:00 AM IST

Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: कैसे शुरू हुई अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच लव स्टोरी
Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: कैसे शुरू हुई अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच लव स्टोरी


Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का बुधवार को राजधानी लखनऊ निधन हो गया. उनकी उम्र 38 वर्ष थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालत बहुत खराब होने पर प्रतीक यादव को बुधवार (13 मई, 2026) को सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया. यहां पर आपातकालीन वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रतीक को मृत घोषित कर दिया. यह कहा जा रहा है कि वह नशीला पदार्थ खाने की वजह से  अस्पताल लाए गए थे, लेकिन अभी मौत की वजह पता नहीं चल सकी है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे अपर्णा यादव और प्रतीक की लव स्टोरी.

स्कूल के दिनों में शुरू हुई कहानी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला 2001 का है जब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की मुलाकात स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी. चंद मुलाकातों के बाद दोनों की बीच प्रेम कहानी स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गई थी. हालांकि लव स्टोरी कामयाब रही. शादी भी हुई, लेकिन जनवरी 2026 ने प्रतीक ने Instagram पर तलाक का एलान करके सबको चौंका दिया. भले ही बाद मे्ं इसे मैनेज किया गया, लेकिन इससे लगता है कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे. 

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कहां हुई थी पहली मुलाकात

भले ही आज अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की बेहद संजीदा नेता हैं, लेकिन बचपन में वह बेहद चुलबुली थीं. प्रतीक को स्कूल के दिनों में अपर्णा का चुलबुलापन बहुत पसंद और वह उनकी तरह खिंचे चले गए. बताया जाता है कि लखनऊ में ही हैंडसम प्रतीक यादव से अपर्णा की मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुई. यह अलग बात है कि दोनों स्कूल में साथ थे, लेकिन कभी मुलाकात-बातचीत नहीं हुई थी. इस बर्थडे पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों ने ई-मेल आईडी शेयर किए. 

प्रतीक यादव ने किया प्यार का इजहार

बताया जाता है कि लव स्टोरी की शुरुआत प्रतीक यादव की ओर से हुई. मेल आईडी एक्सचेंज होने के बाद प्रतीक ने मेल पर अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया. दरअसल, पढ़ाई के चलते अपर्णा उस समय हर रोज मेल चेक नहीं कर पाती थीं, बावजूद इसके प्रतीक करीब-करीब रोजाना अपर्णा की आईडी पर लव लेटर लिखते या फिर प्यार का इजहार करते. एक दिन अपर्णा ने जब मेल आईडी चेक की तो उसका इनबॉक्स प्रतीक के लव मेल्स से भरा पड़ा था. इसके बाद अपर्णा ने रिप्लाई किया. यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई.  

10 साल चली लव स्टोरी

स्कूल में शुरू हुई अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी करीब 10 साल तक चली. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे को जाना. इस बीच परिवारों के बारे में पता चला. वर्ष 2011 में दोनों के प्रेम संबंध को परिवार ने मंजूर किया और 4 दिसंबर 2011 को प्रतीक और अपर्णा एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए. बताया जाता है कि दोनों अलग-अलग जाति से थे, इसलिए शुरुआत में परिवार राजी नहीं हुआ. हालांकि बाद में रिश्ता मंजूर हुआ. 

Tags: home-hero-pos-3prateek yadav
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