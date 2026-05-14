न भतीजे, न बेटी, न भाई…आखिर किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि? चौंका देगा नाम

सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार (13 मई) को 38 की उम्र में निधन हो गया था. आज 14 मई को उनका अंतिम संस्कार लखनऊ स्थित बैकुंठ धाम (भैंसकुंड) किया गया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रतीक यादव को मुखाग्नि किसने दी. चलिए जानते हैं पूरी डिटेल.

किसने दी मुखाग्नि?

प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए बैकुंठधाम लाया गया था. जहां दिग्गज नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी. प्रतीक यादव को शव को अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी.

फूट-फूटकर रोने लगी थीं अपर्णा यादव

अपने पति प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देते वक्त अपर्णा यादव फूट फूटकर रोने लगी थीं. वह इस कठिन समय में अपने आप को संभाल नहीं सकी. प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा दिग्गज नेता भी शामिल रहे.

कैसे हुई थी मौत?

प्रतीक यादव को बुधवार (13 मई) तड़के करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत फेफड़ों में गंभीर रूप से खून के थक्के जमने के कारण सांस लेने में समस्या हुई थी. इसका मतलब है कि उनके फेफड़ों में रक्त का थक्का जम गया था, जिससे रक्त प्रवाह बुरी तरह बाधित हो गया और हृदय और श्वसन प्रणाली अचानक काम करना बंद कर दी.

कौन थे प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव उत्तर प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. वे अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा की सदस्य हैं. प्रतीक का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था. मुलायम सिंह यादव की इससे पहले मालती देवी से शादी हुई थी, जिनसे उन्हें अखिलेश यादव नाम का बेटा हुआ. मालती देवी का 2003 में निधन हो गया था. खबरों के अनुसार, मुलायम सिंह यादव ने अपनी दूसरी शादी को लंबे समय तक गुप्त रखा और बाद में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. प्रतीक राजनीति से काफी हद तक दूर रहे.