UP: अहिंसा परमो धर्म… नाग पंचमी पर अपर्णा यादव की बेटी ने बचाए जहरीले सांप; भावुक मां ने कहा- पिता की विरासत बढ़ा रही प्रथमा

Aparna Yadav Daughter Snake Rescue: सावन के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी थी. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव और दिवंगत प्रतीक यादव की बेटी प्रथमा ने सपेरों से जहरीले सांपों को बचाया और उन्हें लखनऊ से दूर एक सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया.

अपर्णा यादव ने इस दिल छू लेने वाली घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में, प्रथमा निडरता और दया के साथ सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं.

अपर्णा यादव का इमोशनल मैसेज- अहिंसा परमो धर्म

अपर्णा यादव अपनी बेटी के जानवरों के प्रति प्यार, दया और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी प्रथमा की तारीफ़ करते हुए एक मैसेज शेयर किया. अपर्णा यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा आज, नाग पंचमी पर, प्रथमा बेटी ने प्यार और दया के साथ, जंगल में सपेरों से सांपों को आज़ाद कराया. उन्हें लखनऊ से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया. अहिंसा परमो धर्म: इस दुनिया में बहुत जरूरी है. मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बेटा. पशुपतिनाथ हमेशा सबकी रक्षा करें, हम पर कृपा करें, हर हर महादेव.

आज नागपंचमी पे प्रथमा बेटा ने सर्पों को सपेरा से बहुत उदारता से और करुणापूर्वक जंगल में आजाद किया उन्हें सुदूर लखनऊ के आगे वन क्षेत्र में छोड़ा गया।अहिंसा परमो धर्मः जग में अत्यंत आवश्यक है।मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा।सदा पशुपति नाथ सबकी रक्षा करें कल्याण करे हर हर महादेव 🧿🕉️ pic.twitter.com/qCYVpD4Pel — Aparna Bisht Yadav (@aparnabisht7) August 17, 2026

प्रथमा ने अपने पिता के जानवरों के प्रति प्यार को आगे बढ़ाया

अपनी बेटी के कामों से इमोशनल होकर, अपर्णा ने बताया कि ज़हरीले सांप भी छोटी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा पाए. जब ​​उसने अपनी बेटी को अपने पिता प्रतीक यादव के जानवरों और उसूलों के प्रति प्यार को आगे बढ़ाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. उसने कहा कि लोग कहते हैं कि बेटियां अपने पिता की लाडली होती हैं, लेकिन सच तो यह है कि बेटी से ज़्यादा कोई अपने पिता से प्यार नहीं करता.