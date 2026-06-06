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एक और पति बना शिकार, पत्नी ने प्रेमी संग मिल कर दी हत्या, 3 महीने बाद मिला ओमकार का कंकाल

Shahjahanpur, UP: यूपी के शाहजहांपुर में एक और पति की प्रेम प्रसंग के चक्कर में हत्या कर दी गयी है. एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को गड्ढे में दबा दिया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 6, 2026 3:52:56 PM IST

पत्नी ने प्रेमी संग मिल कर दी हत्या
पत्नी ने प्रेमी संग मिल कर दी हत्या


Shahjahanpur, UP: यूपी के शाहजहांपुर में एक और पति की प्रेम प्रसंग के चक्कर में हत्या कर दी गयी है. एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को गड्ढे में दबा दिया. 

मृतक के कंकाल से मामले का खुलासा हुआ. हाल ही में पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई और मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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क्या है पूरा मामला 

दरअसल शाहजहांपुर निवासी ओमकार 23 फरवरी को तिलहर न्यायालय में एक मुकदमे की तारीख पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद कभी घर वापस नहीं आया. चार जून को ओमकार के भाई सत्यवीर सिंह ने अपने भाई के अपहरण की शंका के चलते कांट के गांव लिंथरा निवासी नन्हे और अपनी भाभी ओमा भारती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की. जब मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी नन्हे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि ओमा भारती और नन्हे के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, जिसके बारे में ओमकार को जानकारी हो गयी थी. 

ओमकार का था आपराधिक रिकॉर्ड 

जानकारी के अनुसार ओमकार एक हिस्ट्रीशीटर था और उस पर कई मुकदमे दर्ज थे. जब उसको अपनी पत्नी के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उसकी पत्नी और उसका प्रेमी डर गए. उन दोनों को लग रहा था कि वह उन लोगों की हत्या कर देगा, इसीलिये दोनों ने मिलकर ओमकार को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी.

एसपी सिटी के अनुसार घटना वाले दिन ओमकार को नन्हे के बगीचे में बुलाकर शराब पिलाई गई. जब वह नशे में धुत हो गया तो उसके गले पर पैर रखकर दबा दिया गया और फिर शव को बाग में ही केले के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफन कर दिया. जब शव को तीन महीने बाद खोदकर निकाला गया और कंकाल की जांच कराई गयी तो आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले.

ओमकार और ओमा की शादी

ओमकार की शादी लगभग 20 साल पहले सेहरामऊ दक्षिणी के ही गांव दिबियापुर की ओमा भारती के साथ हुई थी. उनके दो बच्चे हैं जिसमें से बेटे की उम्र तकरीबन 14 और बेटी की उम्र करीब 12 साल है. परिजनों के अनुसार, कांट के लिंथरा गांव में ओमा भारती की बड़ी बहन का घर था, जहां वो अक्सर जाती रहती थी. वहीं उसकी मुलाकात नन्हे से हुई थी. 
  

Tags: crimeuttar pradesh
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