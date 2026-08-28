Ankit Balyan Death Case: कार में बैठते ही 4 बदमाशों ने घेरा, चलाई ताबड़तोड़ गोलियां…अंकित बालियान की हत्या का CCTV फुटेज आया सामने

Ankit Balyan Death Case: उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने सामने आया है. लगभग 89 सेकेंड के इस वीडियो में बालियान को जिम से निकलते और अपनी कार की ओर जाते हुए देखा जा सकता है, तभी 4 हमलावर उन्हें घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं. पुलिस के मुताबिक, हमलावर 2 बाइकों पर आए थे और उन्होंने करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं. गोली लगने से बालियान की मौके पर ही मौत हो गई.

इस बीच घटना के बाद गोगी गैंग के नाम से सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं, जिसके चलते जांच एजेंसियां इस मामले को संगठित अपराध के नजरिए से भी देख रही हैं.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बालियान जिम से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद वो अपनी कार की ओर जाते हुए देखा जा सकता है. वह पहले अपना बैग गाड़ी के पास रखते हैं और फिर दूसरी तरफ से अंदर बैठने की कोशिश करते हैं. उसी समय 4 हमलावर पैदल उनके पास आते हैं. इससे पहले कि बालियान कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. वीडियो में गोलीबारी के दौरान इलाके में अफरातफरी मच जाती है. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए.







यह भी पढ़ें – Muskan Sharma Death Case: मुस्कान शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में धराया इमरान; दोनों पैरों में लगी गोलियां

एडीजी अमिताभ यश ने क्या बताया?

इस मामले पर एडीजी लॉ एडं ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त को शामली जिले में हुई थी. सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि लगभग 4 लोग 2 बाइकों पर आए थे और उन्होंने 18 राउंड गोलियां चलाईं. एक गोली बालियान के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

गोगी गैंग के दावे की होगी जांच

एडीजी के अनुसार घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि हत्या की जिम्मेदारी गोगी गैंग ने ली है. उन्होंने कहा कि एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मिला जिसमें बताया गया कि गोगी गैंग द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना को भोलू शाहपुरिया नाम के शख्स ने अंजाम दिया है. इसकी भी जांच की जाएगी.

यह भी पढ़ें – Maharashtra: सावन में बेटे ने मांगा मटन, कलयुगी बाप का चढ़ा पारा… पुणे में पिता ने खुद बुझा दिया अपना चिराग; मां भी बनी राज़दार