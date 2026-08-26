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Ankit Baliyan: जिम से निकलते ही ताबड़तोड़ गोलियों की हुई बौछार… कौन थे अंकित बालियान, जिनकी शामली में दिनदहाड़े हुई मौत?

Ankit Baliyan Murder: शामली में आज शाम एक सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हिला दिया. जिम से बाहर निकलते ही हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

By: Shristi S | Published: August 26, 2026 8:26:34 PM IST

कौन थे अंकित बालियान, जिनकी शामली में दिनदहाड़े हुई मौत?
कौन थे अंकित बालियान, जिनकी शामली में दिनदहाड़े हुई मौत?


Ankit Baliyan Shot Dead: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली (Shamli) में आज यानी 26 अगस्त 2026 की शाम एक सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हिला दिया. जिम से बाहर निकलते ही हरियाणवी सिंगर (Haryanvi Singer) और यूट्यूबर अंकित बालियान (Ankit Baliyan) पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 18 राउंड फायर किए. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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जिम के बाहर घात लगाए बैठे थे हमलावर

जानकारी के मुताबिक, घटना शामली कोतवाली इलाके की बताई जा रही है. अंकित बालियान जिम से बाहर निकले ही थे कि हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास अफरा-तफरी मच गई. हमले में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अन्हें अस्पताल लेकर गई. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय थे. वह अपने गाने भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान को लेकर काफी चर्चा में आए थे. साल 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी. उन्हें शामली के बंतीखेड़ा का रहने वाला हरियाणवी कलाकार बताया गया है.

जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे अंकित

बताया जा रहा है कि अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे. ऐसे में उनकी हत्या के पीछे कई राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण है या नहीं, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. 

सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. आरोपियों की पहचान और हत्या की असली वजह सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.

Tags: Ankit BaliyanHaryanvi singerhome-hero-pos-1uttar pradesh
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