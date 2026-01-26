Home > उत्तर प्रदेश > कच्चा बादाम फेम अंजली अरोड़ा के बॉयफ्रेंड पर पुलिस कार्रवाई, जानिए क्यों और क्या है पूरा मामला

कच्चा बादाम फेम अंजली अरोड़ा के बॉयफ्रेंड पर पुलिस कार्रवाई, जानिए क्यों और क्या है पूरा मामला

Uttar Pradesh News: गणतंत्र दिवस पर मेरठ पुलिस ने नकली VIP कल्चर पर बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा (जो "कच्चा बादाम" गाने से मशहूर हुई थीं) के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल समेत पांच युवकों को काशी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 26, 2026 5:29:50 PM IST

Uttar Pradesh News: गणतंत्र दिवस पर मेरठ पुलिस ने नकली VIP कल्चर पर बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा (जो “कच्चा बादाम” गाने से मशहूर हुई थीं) के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल समेत पांच युवकों को काशी टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया है. वे अपनी गाड़ियों पर नकली MLA/MP स्टिकर लगाकर घूम रहे थे. पुलिस ने उनकी लग्जरी कारें भी जब्त कर ली. चेकिंग के दौरान मौके से भागे एक और युवक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है.

SP सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक रविवार को मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा के पास रूटीन वाहन चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार पर MLA का स्टिकर लगा दिखा है. जब पुलिस ने कार रोकी और उसमें बैठे लोगों से पूछताछ की, तो स्टिकर नकली पाया गया है. ड्राइवर की पहचान दिल्ली के किशनगढ़ इलाके के कटवारिया सराय के रहने वाले आकाश संसनवाल के रूप में हुई है. जांच में पता चला कि वह बिना किसी वैलिड अथॉरिटी के नकली राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल कर रहा था. गौरतलब है कि संसनवाल “कच्चा बादाम” फेम लड़की अंजलि अरोड़ा का बॉयफ्रेंड है.

गिरफ्तार किए गए अन्य लोग

आकाश के अलावा पुलिस ने कर्मवीर सिंह (पूर्व कांग्रेस महासचिव राजवीर सिंह वर्मा के बेटे, खतौली, मुजफ्फरनगर), आशीष चौधरी (नंगला हुकुम सिंह, गौतम बुद्ध नगर), कपिल प्रजापति (रोहिणी, दिल्ली) और दानिश चौधरी (मसूरी, गाजियाबाद) को भी गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी अलग-अलग कारों में थे, जिन पर नकली MP/MLA स्टिकर लगे थे. पुलिस ने धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और सभी वाहन जब्त कर लिए है. आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

टोल बैरियर तोड़कर भागा कार ड्राइवर

इस बीच काशी टोल प्लाजा पर एक और सनसनीखेज घटना हुई. चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने MLA पास और टिंटेड खिड़कियों वाली एक कार को रोका, तो ड्राइवर ने खुद को एक MLA का करीबी रिश्तेदार बताया है. जैसे ही पूछताछ तेज हुई, आरोपी अचानक टोल बैरियर तोड़कर भाग गया है. SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया और उसे देर रात UP बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है.

