अश्लील वीडियो से कोर्ट मैरिज तक का फरेब, सोशल मीडिया जाल में फंसा युवक; ‘लुटेरी दुल्हन’ ने ऐसे हड़पे लाखों

Lootera Dulhan Case: युवती ने खुद को मजबूर बताते हुए न्यूड वीडियो दिखाने की पेशकश की और एक हजार रुपये में दस मिनट का वीडियो देखने का लालच दिया.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 20, 2025 7:04:37 PM IST

Twitter Blackmail Case: यह मामला सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर अपराधों की भयावह तस्वीर पेश करता है, जहां एक युवक को न सिर्फ आर्थिक रूप से लूटा गया बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी गहरे संकट में डाल दिया गया. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले 27 वर्षीय भरत कुमार, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, इस पूरे मामले के पीड़ित हैं.

एक्स से शुरू हुई सारी कहानी

भरत कुमार के अनुसार, साल 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक युवती का संदेश आया. युवती ने खुद को मजबूर बताते हुए न्यूड वीडियो दिखाने की पेशकश की और एक हजार रुपये में दस मिनट का वीडियो देखने का लालच दिया. भरत इस जाल में फंस गया और बातचीत Telegram पर शिफ्ट हो गई. फेस कवर न्यूड वीडियो के दौरान युवती ने स्क्रीनशॉट ले लिए, जिनका इस्तेमाल कर उसने भरत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

युवती ने शुरू की ब्लैकमेलिंग, लाखों रुपये वसूले

धीरे-धीरे यह ब्लैकमेलिंग गंभीर होती चली गई और भरत से लाखों रुपये वसूल लिए गए. मानसिक दबाव बढ़ने पर युवती ने शादी की शर्त रख दी. 2021 में दोनों की लखनऊ और गोरखपुर में मुलाकात हुई. इसके बाद 2023 में युवती हैदराबाद पहुंची और आत्महत्या की धमकी देकर भरत को शादी के लिए मजबूर किया. मार्च 2025 में दोनों ने मंदिर में शादी की और बाद में कोर्ट मैरिज कर विवाह को कानूनी रूप से रजिस्टर भी कराया.

पहले से दो शादी कर चुकी थी युवती

शादी के कुछ ही समय बाद युवती का व्यवहार बदलने लगा. वह किसी अन्य युवक से फोन पर बात करने लगी और उसे ऑनलाइन 40 हजार रुपये ट्रांसफर भी किए. पूछताछ करने पर भरत को पता चला कि वह युवक युवती का दूसरा पति था और खुद भरत के साथ यह उसकी तीसरी शादी थी. इससे साफ हो गया कि यह पूरी शादी एक सोची-समझी ठगी की साजिश थी.

चार लाख नकदी और जेवर लेकर फरार

इसके बाद युवती चार लाख रुपये नकद और जेवर लेकर फरार हो गई और देवरिया पहुंच गई. पीड़ित जब न्याय की उम्मीद में देवरिया पुलिस के पास गया तो उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि घटना और शादी आंध्र प्रदेश में हुई है, इसलिए वहीं मामला दर्ज कराना होगा. हालांकि महिला थाना पुलिस ने उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है.

‘लुटेरी दुल्हन’ निकली युवती

भरत कुमार का आरोप है कि युवती का यही पेशा है—सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाना, शादी करना और फिर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठकर फरार हो जाना. अब पीड़ित अपनी रकम और गहनों की वापसी के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है. यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर फ्रॉड और ‘लुटेरी दुल्हन’ जैसे संगठित अपराधों को लेकर गंभीर चेतावनी देता है.

