Anant Gupta kidnapping: पॉश कॉलोनी, 3 साल का बच्चा और… Adobe CEO के बेटे को किसने किया था अगवा? केस में फिर क्या हुआ

Anant Gupta Kidnapping Case: उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक पॉश कॉलोनी, घर के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड और स्कूल बस का इंतजार करता महज 3 साल का बच्चा. किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंद पलों में यह सुबह एक ऐसे अपहरण कांड में बदल जाएगी, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा. बच्चा किसी आम परिवार का नहीं, बल्कि उस समय एडोब इंडिया के CEO नरेश गुप्ता का बेटा अनंत गुप्ता था. करीब 20 साल पहले नवंबर 2006 में हुए इस मामले में अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. लेकिन, इस कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपियों को परिवार की दिनचर्या और घर के आसपास की परिस्थितियों की जानकारी थी. आखिर अनंत को कैसे अगवा किया गया, फिरौती कहां पहुंचाई गई और पुलिस ने उसे कैसे बचाया?

स्कूल बस का इंतजार कर रहा था अनंत

13 नवंबर 2006 की सुबह नोएडा के सेक्टर 15A में अनंत अपनी नौकरानी सीमा के साथ स्कूल बस की ओर जा रहा था. घर से करीब 50 मीटर दूर मदर डेयरी बूथ के पास मोटरसाइकिल सवार दो लोग पहुंचे. उन्होंने नौकरानी के हाथ से बच्चे को छीना और फरार हो गए. उस समय अनंत के पिता नरेश गुप्ता विदेश में थे. घटना के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और अपहरण का मामला दर्ज कराया.

बच्चे को वापस पाने के लिए दी 50 लाख की फिरौती

अपहरण के कुछ समय बाद आरोपियों ने परिवार से संपर्क कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. खबर मिलते ही नरेश गुप्ता भारत लौट आए. जांच में मुख्य आरोपी छत्रपाल का नाम सामने आया, जो गुप्ता परिवार के घर के सामने स्थित मदर डेयरी बूथ से जुड़ा हुआ था. आरोपियों ने फिरौती की रकम मथुरा में रेलवे लाइन के पास पहुंचाने के निर्देश दिए थे.

बच्चा पांच दिन बाद सही-सलामत मिल गया

अनंत 17 नवंबर, 2006 को सही-सलामत घर लौट आया. पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और नोएडा पुलिस के एक ऑपरेशन के दौरान किडनैपर पर दबाव बढ़ा, जिससे बच्चा मिल गया. फिरौती की रकम भी बरामद कर ली गई. हालांकि, उस समय बच्चे की वापसी और फिरौती के लेन-देन को लेकर अलग-अलग खबरें सामने आईं.

पांच साल बाद कोर्ट का फैसला

ट्रायल के दौरान, अनंत ने कोर्ट में आरोपियों की पहचान की और किडनैपिंग से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया. सितंबर 2011 में, गौतम बुद्ध नगर की एक कोर्ट ने छत्रपाल, पवन और जितेंद्र को दोषी ठहराया. कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और हर एक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. बाकी चार आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया.

इस केस का एक और चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब मुख्य आरोपी छत्रपाल फरवरी 2008 में नोएडा कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भाग गया. हालांकि, पुलिस ने उसे 3 अप्रैल 2008 को फिर से गिरफ्तार कर लिया.