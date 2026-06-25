निकाह से पहले ही बन गए थे फैज-शबाना के बीच संबंध, रहते थे मियां-बीवी की तरह; आया एक ट्विस्ट और अधूरी रह गई लव स्टोरी

Faiz Shabana An Unfinished Love Story: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में किराए के घर में अकेली रहने वाली तलाकशुदा महिला शबाना की हत्या में उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है. आरोप है कि प्रेमिका शबाना की उसके ही प्रेमी फैज ने गला दबाकर मार डाला. इसके बाद फैज फरार हो गया. हैरत की बात यह है कि फैज और शबाना दोनों मुहर्रम के बाद शादी की तैयारी कर रहे थे, इस बीच प्रेमी ने गला घोंटकर की प्रेमिका शबाना की हत्या कर डाली.

हत्या का यह मामला अमरोहा जिले के शहर के मोहल्ला रेता का है. रईसुद्दीन का परिवार मोहल्ला कुरैशी में रहता है. परिवार में 4 बेटे और 3 बेटियां हैं. करीब 10 साल पहले दूसरे नंबर की बेटी शबाना की शादी मोहल्ला नल के रहने वाले असलम के साथ हुई थी. शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए. दोनों के बीच कई वर्षों से मतभेद थे. ऐसे में करीब डेढ़ साल पहले असलम और शबाना ने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया था. इसके बाद बेटी शुमायला शबाना के साथ, जबकि बेटा पिता असलम के पास रहने लगा. इस बीच करीब 2 महीने पहले शबाना मोहल्ला रेता के रहने वाले अबरार के मकान में किराए पर रहने गई थी. वहीं, बेटी मां शबाना के पास मदरसा की छु्टटी होने पर ही आती थी.

अकेली रहती थी शबाना

तलाक लेने के बाद शबाना बच्चों के तो करीब रही, लेकिन घर पर अकेली ही रहती थी. कुछ महीनों बाद शबाना की जिंदगी में मोहल्ला हक्कानी हाल के रहने वाले और हौजरानी मालवीय नगर (दिल्ली) के फैज की एंट्री हुई. फैज दिल्ली में किसी फर्म में नौकरी करता है. कई महीनों तक शबाना और फैज में लव अफेयर चला. ऐसे में मुहर्रम के बाद फैज और शबाना के बीच निकाह को लेकर सहमति बन गई थी.

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की थी कोर्ट मैरिज

पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मानें तो फैज और शबाना ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी और समाज को दिखाने के लिए मुहर्रम के बाद दोनों निकाह करने वाले थे. इस बीच मंगलवार (23 जून, 2026) को शाम को फैज प्रेमिका शबाना से मिलने आया. यहां पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई और झगड़ा बढ़ गया. इस बीच फैज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है.

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