Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: चार बच्चों की मां का था अवैध संबंध, निकाह करने पहुंचा शादीशुदा प्रेमी, फिर चटाई पर दोनों… सुबह में मच गई सनसनी

UP Crime: चार बच्चों की मां का था अवैध संबंध, निकाह करने पहुंचा शादीशुदा प्रेमी, फिर चटाई पर दोनों… सुबह में मच गई सनसनी

Amroha Crime: बेटे साहिल के मुताबिक मां आयशा का परवेज का बुधवार को निकाह होना तय था. बताया जा रहा है कि परवेज राशन ढोने वाली गाड़ी पर कंडक्टर का काम करता है. उसकी पहली पत्नी की 5 साल पहले मौत हो चुकी है.

By: Hasnain Alam | Published: June 11, 2026 7:09:53 PM IST

अमरोहा मर्डर केस
अमरोहा मर्डर केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि निकाह से एक दिन पहले प्रेमी ने 40 साल की प्रेमिका की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. पुलिस ने मृतका का शव घर से बरामद किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक संभल के मोहल्ला कोटगर्वी की रहने वाली आयशा, जिसके पति की मौत हो चुकी है, कुछ समय से कस्बे में बस स्टैंड के पास गुड्डू वारसी के मकान में किराए पर रह रही थी. आयशा के साथ उसकी 18 वर्षीय बेटी फायजा, 16 वर्षीय बेटा साहिल, 14 वर्षीय रिहान और आठ वर्षीय अहसान भी रहते थे.

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महिला का होने वाला था निकाह 

आयशा का संभल निवासी परवेज नाम के व्यक्ति संग प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों ने आपसी सहमति से बुधवार को निकाह करने का फैसला किया था. निकाह की तैयारियों के चलते परवेज भी बीते तीन दिन से उझारी आया हुआ था और परिवार के साथ ही रह रहा था. 

बच्चों की माने तो मंगलवार देर शाम सभी लोग घर में सो गए. इसके बाद बुधवार सुबह जब उनकी आंख खुली तो कमरे में मां आयशा मृत पड़ी मिली, जबकि परवेज गायब था. उसके चेहरे पर खून भी लगा था.

बच्चों की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. सूचना पर सैदनगली थाना पुलिस भी पहुंची. फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है.

जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा था शव

रात में खाना खाकर चारों बच्चे कमरे के बाहर सो गए थे. वहीं आयशा और परवेज कमरे में चटाई पर सो गए. सुबह 8 बजे बच्चों की नींद खुली तो कमरा खुला पड़ा था. आयशा का शव जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जबकि परवेज वहां नहीं था.

बेटे साहिल के मुताबिक मां आयशा का परवेज का बुधवार को निकाह होना तय था. बताया जा रहा है कि परवेज राशन ढोने वाली गाड़ी पर कंडक्टर का काम करता है. उसकी पहली पत्नी की 5 साल पहले मौत हो चुकी है. उसके एक साल बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली थी. करीब एक साल से वह आयशा के संपर्क में था. आयशा उस पर निकाह करने का दबाव बना रही थी.

Tags: Amroha Newscrime newshome-hero-pos-7UP News
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