Amroha News:अमरोहा के गजरौला में फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, बिलिंग मशीन में फंसे मजदूर की मौत, परिजनों में कोहराम

अमरोहा से अरूण चाहल की रिपोर्ट: यूपी के अमरोहा जिले के एक दर्दनाक हादसा सामने आया था। यहां गजरौला कोतवाली क्षेत्र मे गुरुवार सुबह हादसा हो गया। जहां गजरौला कोतवाली इलाके के गांव अटारी निवासी 55 वर्षीय रामचंद्र पुत्र लेखराज रोज की तरह गजरौला शहर के नेशनल हाईवे पर स्थित निर्बल फाइबर फैक्ट्री में ड्यूटी करने पहुंचे थे। रोजाना की तरह सुबह छह बजे काम पर आए रामचंद्र करीब आठ बजे फैक्ट्री में लगे बिलिंग प्रेस मशीन पर काम कर रहे थे।घटना गुरुवार सुबह 8 बजे की है.गजरौला थाना क्षेत्र के गांव अत्री निवासी लेखराज पुत्र रामचंदा सुबह छह बजे अपनी ड्यूटी पर आया था।इसी बीच काम करते समय उसका हाथ मशीन में फंस गया।रामचंद्र को मशीन से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।मामले की जांच की जा रही है और शव का पोस्टमॉर्टम कराया जायेगा.

परिसर में मची चीख-पुकार

इसी दौरान अचानक उनका हाथ मशीन में चला गया और देखते ही देखते पूरा शरीर मशीन में फंस गया। हादसा होते ही फैक्ट्री परिसर में चीख-पुकार मच गई। वहां मौजूद साथी मजदूरों ने किसी तरह मशीन बंद कराकर रामचंद्र को बाहर निकाला। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अचानक हुए इस हादसे से फैक्ट्री में अफरातफरी का माहौल बन गया। रामचंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने फैक्ट्री पहुंचकर काफी हंगामा भी किया। वहीं घटना के बाद से घर में मातम पसर गया है और पत्नी-बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग भी फैक्ट्री प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सुरक्षा इंतज़ाम न होने की वजह से ही मजदूर की जान गई। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री में मशीनों पर काम करने वाले मजदूरों को न तो सुरक्षा किट दी जाती है और न ही सही निगरानी की जाती है। यही लापरवाही उनकी मौत का कारण बनी। हादसे के बाद मजदूरों में गुस्सा है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। धनौरा क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया है कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं, फैक्ट्री प्रशासन इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है।

