Amroha Crime: अमरोहा में दहेज को लेकर महासंग्राम, कमरे में बंद कर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीटा, मामला सुलझाने पहुंचे थे मायके वाले

Amroha Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से दहेज उत्पीड़न और हिंसक झड़प का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बहन की ससुराल में दहेज की शिकायत करने पहुंचे मायके वालों पर ससुराल पक्ष ने जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि मायके पक्ष के लोगों को कमरे में बंद कर लाठी-डंडों, फावड़े के हत्थे और धारदार हथियारों से बेरहमी से पीटा गया. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, विवाद बढ़ने पर पास ही स्थित रेलवे ट्रैक पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव अहरौला तेजवन का है. नौगावां सादात के अव्वलपुर निवासी सुमित कुमार ने बताया कि उसकी बहन बबिता का विवाह मार्च 2024 में अहरौला तेजवन निवासी आनंद कुमार के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल जन 5 लाख रुपये नकद और एक लग्जरी कार की मांग को लेकर बबिता का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहे थे.

बबीता ने मायके वालों को बताई पूरी बात

24 सितंबर को बबीता प्रताड़ित होकर अपने मायके पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. इसके बाद भाई सुमित अपने रिश्तेदारों को लेकर बात निपटाने और शिकायत करने बहन के ससुराल पहुंचा. आरोप है कि बात सुनने के बजाय ससुराल पक्ष और गांव के कुछ उग्र लोगों ने मायके वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और लाठी-डंडों, फावड़े के हत्थे और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. इस हमले में सुनपुरा निवासी कुंवरपाल और अव्वलपुर निवासी महेश गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गए. घटना की सूचना डायल-112 को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बमुश्किल घायलों को हमलावरों के कब्जे से छुड़ाया.

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पुलिस ने किया मामला दर्ज

सुमित कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति आनंद कुमार, भोलू सिंह, संतोष देवी समेत 12 नामजद और कई अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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