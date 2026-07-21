तुझे भी कलमा पढ़ा देंगे, यहां से चले जाओ…बेटी की तलाश में पहुंचे पिता को धमकाया, धर्मांतरण की कही बात

Amroha Conversion Case: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. हसनपुर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल के संचालक पर दलित नर्स को कथित रूप से बहला-फुसलाकर ले जाने, धर्म परिवर्तन कराने और निकाह करने का आरोप लगाया गया है. युवती के परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल युवती और आरोपी संचालक की तलाश जारी है.

अस्पताल में नौकरी करती थी युवती

परिजनों के अनुसार, पीड़ित युवती साईं जीवनदान अस्पताल में कार्यरत थी. परिवार ने उसका विवाह भी तय कर दिया था और शादी की तैयारियां चल रही थीं. आरोप है कि जैसे ही अस्पताल संचालक को युवती की शादी तय होने की जानकारी मिली, उसने कथित तौर पर पहले लड़के पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश की और बाद में युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया. घटना के बाद परिवार ने बेटी की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

स्टाफ पर धमकी देने का आरोप

परिजनों का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचकर बेटी के बारे में जानकारी लेने लगे तो उन्हें सहयोग नहीं मिला. शिकायत में कहा गया है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने युवती के पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और धमकी भी दी. परिवार का दावा है कि उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई ताकि वे मामले को आगे न बढ़ाएं.

पहचान छिपाकर अस्पताल चलाने का भी आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल संचालक ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर अस्पताल का संचालन किया. परिवार का कहना है कि उन्हें बाद में कई ऐसी जानकारियां मिलीं, जिनके आधार पर उन्होंने संचालक पर गंभीर आरोप लगाए. हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

अस्पताल के बाहर धरना, कार्रवाई की मांग

बेटी के लापता होने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया. धरने के दौरान परिवार ने युवती को सुरक्षित बरामद करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई और मामला चर्चा का विषय बन गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अस्पताल संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

गायब युवती और आरोपी की तलाश जारी

मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने युवती और आरोपी संचालक की तलाश तेज कर दी है. पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि युवती की बरामदगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी उठे सवाल

घटना के बाद जिले में संचालित निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय स्तर पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि निजी स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है. हालांकि इस संबंध में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

पुलिस जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और कई आरोपों की पुष्टि होना बाकी है. पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.